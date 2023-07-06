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影／圓山飯店金龍噴泉重新見客 第一階段修復完成
圓山飯店的天井天花板日前掉落，壓毀百年金龍，經過一周的修復，第一階段修復工程已經完成，今天由圓山飯店董事長林育生邀請參與修復的文史工作者及專家一同揭幕。
根據圓山飯店官網，原設置於台灣神社前的銅龍，在圓山飯店增建廳舍時特別保留原貌呈現於金龍餐廳前，並在76年整修時鍍上24K金，特別的是這條金龍為三爪和傳統的四爪或五爪龍不同。
6月23日由於圓山飯店的天井天花板掉落，正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞不嚴重，圓山飯店當時表示，金龍的頭部是由黃銅製作及其中一爪是由鑄鐵製作，在上述2部位和龍身銜接處是用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂。
圓山飯店表示，事件發生前，由龍尾通往龍身直到龍頭口部的噴泉管道早已有阻塞情事發生，飯店多次討論維修事宜，也利用此次整修。
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