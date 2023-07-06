影╱駁中部人的肺被犧牲 中南部環團籲四接應改再生能源廠
四接爭議不斷，支持四接團體上周一召開記者會指出，協和電廠油改氣可降低空汙、彌補供電缺口，不用犧牲中部人的肺。今天中南部環團北上召開記者會強調台灣不缺電，認為協和電廠改建成再生能源廠、提高用戶大電提高自發綠電、推動有感碳稅制度才是真正有誠意急救中南部人的肺。
彰化縣環保聯盟總幹事施用英強調，台灣不缺電，但政府拚命蓋電廠，犧牲珍貴自然生態資源，從三接破壞藻礁，這次四接破壞珊瑚，還有接下來台中的五接及離岸風電迫害白海豚棲地，已違反永續發展目標（SDGs）「保護海洋與海洋資源」的第14項目標，加上不合理的虧損及超低電價，明顯是政治操作與選票綁架，呼籲國人及基隆人一起拒絕高排碳電廠，支持改為再生能源電廠。
台南空汙暖化自救會召集人陳建大明要求，經濟部應同步檢討化石燃氣全台過度擴張，九崴天然氣電廠開發在台南安定區及中油第七天然氣在高雄大林蒲的不當選址，依循地方民意撤回相關開發環評案，並應即刻統計全國天然氣輸出管線的洩漏數據，以及推動公民綠電廠，設定年度目標每季公布推展進度。
台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，任何人不該輕率散播「北東電力缺口，會導致中火脫煤延宕」的恫嚇威脅論，以及惡意栽贓「用中部人的肺反協和改建」，利用中南部空汙災民的肺炎恐懼，製造區域對立。
環團提出5提案，包含中龍鋼鐵（台中）、六輕（雲林）、中鋼（高雄）等中南部大型褐色產業減產零出口，限年零碳化轉型，才是真正有誠意來急救中南部人的肺；用電大戶義務自發綠電比提高到至少實際用電量的20％，2030年前再逐年提高為至少實際用量的30至60％。
此外，超高壓用電大戶的工業電價合理化改革至零補貼，終結滅港四接開發案；全台電網韌性大體檢，加速再生能源併入彈性電網的分散電力改革及需求管理，北西至北東電網現行傳輸韌性不足，不應成為反對協和電廠油轉綠的反動藉口；經濟部推動有感碳稅制度，才是全台汰除化石燃料，減碳減汙的最有效政策工具。
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