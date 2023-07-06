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「青割玉米台農8號」正式量產推廣 有豐產營養高優勢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
新品種「青割玉米台農8號」可兼用為硬質玉米品種。圖／種苗場提供
新品種「青割玉米台農8號」可兼用為硬質玉米品種。圖／種苗場提供

青割玉米素有「芻料之王」之稱，以青割玉米做成的青貯料或青飼料，是嗜口性佳且營養價值豐富的動物飼料，飼養產乳期的乳牛可提高泌乳量及乳脂率。農委會農試所育成「青割玉米台農8號」新品種，營養價值高，具有抗銹病、中熟性、抗倒伏及高產等特性。

根據資料顯示，台灣青割玉米選用品種大多以採收籽粒的硬質玉米兼作為青割使用，每公頃鮮草產量約30至40公噸，產量偏低；而新品種「青割玉米台農8號」生育強健，每公頃產量可達50公噸，且比常用品種能提早1個月採收，此外，籽粒產量約每公頃7公噸，可兼作硬質玉米使用，適合密植及機械採收，是值得推廣的青貯料用品種。

農委會種苗場表示，種苗場負責採種，2022年取得「青割玉米台農8號」品種授權，春作與秋作兩期作進行親本種子繁殖與試採種，建立新品種採種制度。春作與秋作分別生產「青割玉米台農8號」雜交一代種子2公頃和24公頃，秋作無受霜害平均種子產量每公頃約2192公斤，春秋兩期作合計生產雜交一代種子達3萬7510公斤，可供應1875公頃面積種植使用，種苗場已推廣給各地青割玉米栽培農民試種，可增加青割玉米種植面積與冬季青貯飼料選擇。

種苗場說，新品種「青割玉米台農8號」種子目前已於種苗場官網公開販售，每公斤種子售價為新臺幣230元，每包種子2公斤售價460元，每公頃建議播種量20公斤，有興趣栽培農戶或代耕中心，可與種苗場聯繫。電話：04-25825437。

飼料 農委會

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