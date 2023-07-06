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台鐵暑假推潮州「南方小站」假日專開列車 6日開放售票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
屏東潮州鐵道園區。圖／本報資料照片
屏東潮州鐵道園區。圖／本報資料照片

暑假開跑，台鐵預定在7、8月的例假日，開行潮州站至潮州鐵道園區（南方小站）專開列車，6日上午6時起開放售票。

台鐵指出，7月及8月例假日（7月8日至9日、15日至16日、22日至23日、29日至30日；8月5至6日、12至13日、19日至20日、26日至27日）開行潮州站至潮州鐵道園區專開列車。

台鐵表示，可搭乘潮州至南方小站專列來回各一次，彈性安排去程、回程搭乘車次，每日開行來回共10班次，並可持票券享有潮州鐵道園區入園門票八折優惠，兌換園區內氣泡水一瓶，其他優惠內容以潮州鐵道園區內公告為準。

台鐵表示，本票券僅發售單一票價120元，票券一經使用不得退票（含兌換贈品），最後退票時間為乘車日前一日24時前，並酌收退票手續費31元。

7月6日上午6時起開放售票，可於乘車日4日內（含當日）於全台各車站窗口購票，自動售票機不開放售票。

鐵道 台鐵

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