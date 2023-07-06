服貿不利外送員？ 民眾黨：應速立專法

「與其擔心開放服貿會壓低外送員薪資，更應該先立專法保障外送員權益！」民眾黨6日召開記者會，批評民進黨執政以來並未保障外送員權益，包括平台抽成、外送員低薪、品質篩選等問題叢生，卻在選舉時用服貿未蹭外送員，非常不應該。民眾黨呼籲立院各黨與行政院儘速提出修法草案，才是真正保障外送員。

開放陸勞要立院同意

楊寶禎說，民進黨臉書近日發文表示，如果服貿通過，外送員薪資恐被剝削，但《兩岸人民關係條例》第95條規定，開放大陸地區勞工來台工作，需經過立法院同意，因此除非民進黨表決通過，中國勞力來台灣工作是不被允許的。

楊寶禎表示，海基會也曾公佈由陸委會與經濟部一起整理的「服貿10大真相」，明確指出服貿沒有開放陸勞，但最近檢視相關網站，卻又變成「資料維護中」，希望民進黨不要再欺騙選民。

她質疑，既然服貿這麼不好，為何每年行政院都還要將其送到立法院爭取排審？

需以專法保障權益

民眾黨立委賴香伶也說，民進黨全面執政，卻到了選舉才為外送平台爭取權益，但過去因為沒有專法，所以外送員、平台與消費者之間紛爭不斷，而近年來又因為經濟不景氣，愈來愈多民眾除了將外送員作為賺外快手段，甚至作為主要職業，使外送人員數量暴漲，品質參差不齊，政府都不願管理。

賴香伶強調，過去擔任台北市勞動局長時，她是第一個以地方自治條例的模式，立法保障外送人員的權益的人，她在立法院也已經提出專法草案，因此希望藍綠兩黨都不要打假球（時代力量已經有提），儘速提出外送人員專法。

打破外送平台壟斷

「陸勞還沒來，我們的薪水就已經被壓低了！」全國外送產業工會理事長陳昱安直言，台灣外送市場被兩大平台壟斷，因此任意更改送單價格、壓低薪資的狀況已經出現，且外送平台在聘用外送員時也沒有篩選機制，而勞動部也不願作為平台與外送員的爭端調解方，制定專法才有遊戲規則可以參考，並健全市場機制。

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