TPASS混血兒卡出籠攪亂台鐵基層怒 交部將急召票證廠商

三大生活圈TPASS通勤月票上路，台鐵因票證系統整合不及，被趕鴨上架後，基層怒控為解決刷卡異常的程式問題人仰馬翻，加班到深夜。據了解，因政策開放悠遊卡、一卡通、愛金卡不同卡片設定方案，又有各自優惠方案，市面上充斥各種「混血兒卡」，打破票務一卡一優惠的舊規則，交通部近日將急召票證廠商改設定，預計兩周內把刷卡異常減到最少。

台鐵產業工會理事長王傑發文並出示截圖指出，為解決乘客刷卡異常問題，基層員工直到深夜，都還在努力回報、解決問題；他也點名交通部長王國材、台鐵局長杜微，才是真的該負責任的人。

交通部官員透露，TPASS上路後，台鐵每日至少有數百起刷卡異常，乘客無法順利進出站的事件；經查發現，不少民眾持悠遊卡、一卡通、愛金卡等不同卡片設定TPASS方案，這些票卡本各自為政，加上本來票務規則是「一卡一優惠」方案，TPASS政策「插隊」出現後，等於打破遊戲規則，但為配合政策趕在7月上路，措手不及，沒來得及先完善妥適處理。

據指出，原政策曾有意發放給民眾TPASS新卡，讓新卡刷台鐵新讀卡機，能避免大量讀卡異常問題，最後因考量預算，拍板開放悠遊卡、一卡通舊卡設定TPASS方案，但過去分家的卡片，一時整合建置不及，以致刷卡異常問題叢生，近日將急召票證廠商改設定，盡量在兩周內把刷卡異常減到最少。