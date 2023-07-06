胎兒罹危急性先天性心臟病 及時治療後順產

台中沙鹿卓姓產婦孕期接受高層次超音波檢查發現胎兒有危急性先天性心臟病，出生後接受新生兒超音波篩檢確認，及早發現並與醫師溝通及早介入治療，最後產婦順產，嬰兒也順利接受心臟手術，恢復良好，新手爸媽才放心並感謝醫師。

光田綜合醫院婦產部陳穎中醫師說明，27歲卓姓產婦懷孕5個月時，原先在他院接受高層次超音波檢查，被告知可能胎兒患有先天性心臟病，媽媽懷著忐忑的心情，到光田尋求醫療第二意見。

陳穎中醫師再次為產婦安排高層次超音波檢查，發現胎兒主動脈的直徑比肺動脈小，血液流速較快，判斷寶寶先天性主動脈弓狹窄，屬危急性先天心臟病，其他部份如腦部、臉部、四肢、脊椎和腎臟等皆正常。

進一步安排羊膜穿刺與羊水晶片檢測，確認胎兒染色體完全正常，預估寶寶出生後接受手術恢復健康機率很大，經溝通解說鼓勵正向應對，產婦及家屬也更有信心並決定留下孩子。醫院組成婦、兒醫療團隊，密集追蹤媽媽及胎兒整體狀況，卓姓產婦懷孕至38周順利生產。

醫院兒童心臟科郭業文醫師說明，主動脈弓狹窄屬於新生兒時期危急性先天性心臟病，患有主動脈弓狹窄的寶寶，在出生後不一定會立即發生低血氧的狀況，因剛出生時，新生兒仍有動脈導管支持，而動脈導管會在出生後24到72小時內逐漸開始生理性閉合，一星期至一個月內動脈導管會完全閉合，失去支持的主動脈狹窄這時才會顯現出症狀，嚴重的狀況可導致新生兒猝死。

孩子出生後立即啟動新生兒治療規劃，兒科團隊立即給藥保持動脈導管暢通，安排北部醫學中心緊急為寶寶進行手術，也證實寶如光田醫療團隊判斷的是主動脈弓狹窄，手術順利，目前恢復很好。

寶寶的父親吳先生說，得知孩子患有先天性心臟病，夫妻兩人心裡煎熬，很感謝陳穎中醫師和郭業文醫師給予高度的支持與鼓勵，讓夫妻二人有勇氣和信心做出如此重大的決定，現在看到孩子正常吃、睡感到非常安慰，太太產後回診時，特別帶寶寶給醫師們看。

陳穎中說，能早發現胎兒的先天性心臟病，高層次超音波功不可沒。會建議產婦可在20到24周自費進行高層次超音波，此時胎兒大小剛好，結構發展幾乎完整，羊水量也適中，可增加對胎兒的內部構造，如心臟、腦部等做進一步的檢查，將胎兒從頭到腳，針對每一個器官部位做詳細的測量、檢查與評估。

郭業文表示，新生兒出生後會建議加做新生兒心臟超音波篩檢，目的為了早期診斷出這類胎兒時期困難診斷，新生兒出生後一開始看起來像是無症狀或無害的危急性先天性心臟病，避免之後可能突發的遺憾。