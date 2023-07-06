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泰國包機直航花蓮 旅客最想去太魯閣、喝珍奶

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府與業者合作，推動花蓮—泰國曼谷包機直航，今天滿載183名泰國與新加坡旅客，入境展開5天4夜旅遊。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府與業者合作，推動花蓮—泰國曼谷包機直航，今天滿載183名泰國與新加坡旅客，入境展開5天4夜旅遊。記者王思慧／攝影

國境解封後，花蓮縣政府與業者合作，推動花蓮—泰國曼谷包機直航，今天滿載183名泰國與新加坡旅客，入境展開5天4夜旅遊。縣府觀光處表示，繼4月越南峴港直航後，還有泰國、柬埔寨共5架次包機，未來持續鎖定日韓直航，為花蓮帶來更多國際旅客，促進地方觀光產值。

今天上午泰國獅子航空以波音B737-800載183名旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎，送每位遊客伴手禮。泰國旅客Nwu說，對台灣第一印象是空氣很好，這趟旅程最想去太魯閣、阿里山玩，最想吃吃看麻辣鍋。遊客Pay則說，這次跟6個家人一起來，最想去墾丁，也想逛逛市場百貨，聽說台灣的珍珠奶茶很好喝，想要買來喝喝看。

觀光處長張志翔指出，縣府在疫情解封後，致力於吸引國旅與國際旅客訪花，今年4月29日第一架包機飛越南峴港，今天也有泰國曼谷包機直航，7月28日還有第二架泰國曼谷、越南峴港的包機，未來還有柬埔寨吳哥窟的直航，目前確定成行的就有5架次包機。

張志翔說，縣府國外直航鎖定日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國與越南，持續洽談中。包機除了帶來外國旅客外，花蓮鄉親出國不用到北部機場，十分便利。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，今年暑假花蓮住房率比去年成長30％以上，平均有7成5到8成，在包機部分，雖然縣府積極爭取，但目前最大的問題是航空公司沒辦法提供班機，主要是國際開放之後，很多飛機飛國外，希望交通部能請華航等航空公司協助，有班機能固定到花蓮直航國外，提升花蓮在國際上的能見度。

這趟遊程5天4夜到新城老街、清水斷崖、野柳地質公園、九份老街、日月潭、阿里山、中正紀念堂、台北101、東大門夜市、太魯閣國家公園、七星潭等，搭遊覽車環台灣半圈。

泰國遊客Pay（左）透過翻譯表示，聽說台灣的珍珠奶茶很好喝，想要買來喝喝看。記者王思慧／攝影
泰國遊客Pay（左）透過翻譯表示，聽說台灣的珍珠奶茶很好喝，想要買來喝喝看。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府與業者合作，推動花蓮—泰國曼谷包機直航，今天滿載183名泰國與新加坡旅客，入境展開5天4夜旅遊。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府與業者合作，推動花蓮—泰國曼谷包機直航，今天滿載183名泰國與新加坡旅客，入境展開5天4夜旅遊。圖／花蓮縣政府提供
今天泰國獅子航空以波音B737-800載183名旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎，送每位遊客伴手禮。記者王思慧／攝影
今天泰國獅子航空以波音B737-800載183名旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎，送每位遊客伴手禮。記者王思慧／攝影
今天上午泰國與新加坡183名旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎。記者王思慧／攝影
今天上午泰國與新加坡183名旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎。記者王思慧／攝影

花蓮 泰國

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