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天后李玟飽受憂鬱症之苦 身心科醫師：陪伴四不原則

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
身心科醫師周伯翰也在臉書分享關於陪伴憂鬱症親友的「四不原則」，包括不鼓勵、不責備、不駁斥、不干涉。記者黃羿馨／攝影
身心科醫師周伯翰也在臉書分享關於陪伴憂鬱症親友的「四不原則」，包括不鼓勵、不責備、不駁斥、不干涉。記者黃羿馨／攝影

天后李玟過世消息震驚歌迷，她生前飽受憂鬱症之苦，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰也在臉書分享關於陪伴憂鬱症親友的「四不原則」，包括不鼓勵、不責備、不駁斥、不干涉，同時也提醒，憂鬱症不是單純大腦生病，也不是想太多，不是要患者正向思考就會好。

周伯翰也分享陪伴憂鬱症患者的四不原則，第一「不鼓勵」：對患者說要正向思考，常常會讓患者覺得不被了解而心情更糟；第二「不責備」：不要責備患者為何會有憂鬱狀況；第三「不駁斥」：面對患者悲觀的話，盡量傾聽，不可反駁對方「想太多」；第四「不干涉」：許多患者常因為聽到親友說「吃藥對身體不好」而自行停藥，導致病情復發加劇。

周伯翰指出，90%輕生的患者，都有憂鬱症診斷。憂鬱症不是單純大腦生病，有很多原因，包含基因遺傳、人格特質、家庭心理、社會因素，每個憂鬱症患者背後都有不同的故事，對症治療很重要。

周伯翰表示，憂鬱症不是全部吃藥就會好，物理性療法rTMS（重複經顱磁刺激治療）也不是萬靈丹，需藥物、生理合併心理治療，還有周邊支持性的環境很重要，如果憂鬱症治療一段時間仍沒有起色，需要思考是否治療方向不對、藥物不對，甚至診斷錯誤，如可能是躁鬱症憂鬱期。

憂鬱症 患者 吃藥

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