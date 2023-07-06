阿里山月老列車開放報名 10分鐘男生即額滿

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）首度辦理「月老主題列車《愛情列車長 我的愛情呀》」七夕相親 ，7月1日一開放報名僅10分鐘，男性名額就滿了！女性截至今天也僅剩1名額；有男生直喊說，「我還沒上車」盼能再加開。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，男女各38名，7月1日開放報名，男性於10分鐘內即報名額滿；女性截至今天中午還有1名額。是否有候補機制？周恆凱表示，將通知報名者於7月16日前付款，未付款者，即於7月17日依報名順序通知遞補。

高雄林姓男子說，根本來不及上車，就額滿了，七夕月老列車真的很具意義，笑說，站票也行嗎？盼主辦能加開；林鐵及文資處回應，首辦月老列車報名熱烈，爾後將配合特殊節日規畫開行主題列車。

林鐵及文資處首辦月老主題列車，將在8月22日農曆七夕情人節當天開行，費用每人2199元，限額男、女各38位，報名從7月1日中午12時起至8月1日晚上6時止。

林鐵及文資處長黃妙修表示，活動場域從海拔30公尺的嘉義車站拉升至1403公尺的奮起湖車站，緩緩上升的海拔彷若單身男女剛相識時的不熟悉到逐漸升溫般的情誼，踏實的持續前進。

參加首辦月老主題列車《愛情列車長 我的愛情呀》旅客，在活動後2年內結婚者（雙方皆須參加），憑證明文件至林鐵及文資處綜合企劃科，將額外加贈鐵定成功道釘禮盒、助孕旺運貫通石文創商品、阿里山號雙人來回蜜月車票。