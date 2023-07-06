李玟多年憂鬱昨突輕生驟逝 醫：最擔心「她」能否承受

李玟對抗憂鬱症多年，近期狀況不佳，昨晚驚傳她輕生驟逝。據「香港01」報導，最先發現她想不開的是80歲的媽媽，第一時間發現女兒昏迷，趕緊打給另外兩個女兒並報警，緊急送醫搶救，最後仍不幸離世。醫師表示，李玟受憂鬱症所苦，長時間與病魔抗爭，可惜病情急轉直下，但李玟媽媽更是「白髮人送黑髮人」，需注意能否承受喪女之痛。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，據媒體報導，李玟憂鬱症病情嚴重，家屬已24小時陪伴，沒想到仍發生憾事，其實，家屬在陪伴已有高自殺風險的憂鬱症患者，一定要避免患者接觸刀子、繩子等可能自殺的高危險工具，建議24小時都要待在患者的身邊，如果家人感覺無法做到，應直接送醫照護，醫院會收治患者在隔離病房，隔絕所有危險物品，隨時注意患者病情。

至於，李玟媽媽是「白髮人送黑髮人」，恐難以承受喪女之痛。張家銘指出，自殺是突然發生的事故，自殺者家屬面對親人自殺，與一般因疾病過世的心情是更加痛苦，特別是對目擊者的衝擊更是巨大，確實要付出更多關心。

張家銘指出，自殺者家屬內心常有痛苦、遺憾、失落、憤怒等負面情緒，或是自責為何來不及阻止親人自殺，尤其事情已無法換回，負面情緒會更加惡劣。

「以一名自殺者周邊常有3到5名親人估計，目前台灣一年約3500、3600多人自殺身亡，家屬可能高達1.8萬多人，多需要關心、協助。」張家銘說，愈親的親人自殺身亡，心情會更難過，目前最重要的是先處理好自殺者的後事，並多陪伴自殺者家屬，避免內心孤單，期望降低痛苦。

張家銘說，親人過世後，家屬應讓自己忙一點，把自己的生活、工作做好，不要胡思亂想，但若長期後內心的思念、難過等情緒，一直壓在心中很難平復時，建議仍要就醫尋求協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線