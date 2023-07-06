快訊

MeToo再一樁！女指控13歲起遭知名藝術家長期性侵、拍裸照 「摸胸才能跟宇宙連結」

洪曉蕾遊西班牙緊急入院插管急救！扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？醫籲3種痛當心

註冊沒？IG版推特「Threads」上線！APP申請、開箱一次看 無縫接軌Instagram

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李玟多年憂鬱昨突輕生驟逝 醫：最擔心「她」能否承受

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。本報資料照片
樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。本報資料照片

李玟對抗憂鬱症多年，近期狀況不佳，昨晚驚傳她輕生驟逝。據「香港01」報導，最先發現她想不開的是80歲的媽媽，第一時間發現女兒昏迷，趕緊打給另外兩個女兒並報警，緊急送醫搶救，最後仍不幸離世。醫師表示，李玟受憂鬱症所苦，長時間與病魔抗爭，可惜病情急轉直下，但李玟媽媽更是「白髮人送黑髮人」，需注意能否承受喪女之痛。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，據媒體報導，李玟憂鬱症病情嚴重，家屬已24小時陪伴，沒想到仍發生憾事，其實，家屬在陪伴已有高自殺風險的憂鬱症患者，一定要避免患者接觸刀子、繩子等可能自殺的高危險工具，建議24小時都要待在患者的身邊，如果家人感覺無法做到，應直接送醫照護，醫院會收治患者在隔離病房，隔絕所有危險物品，隨時注意患者病情。

至於，李玟媽媽是「白髮人送黑髮人」，恐難以承受喪女之痛。張家銘指出，自殺是突然發生的事故，自殺者家屬面對親人自殺，與一般因疾病過世的心情是更加痛苦，特別是對目擊者的衝擊更是巨大，確實要付出更多關心。

張家銘指出，自殺者家屬內心常有痛苦、遺憾、失落、憤怒等負面情緒，或是自責為何來不及阻止親人自殺，尤其事情已無法換回，負面情緒會更加惡劣。

「以一名自殺者周邊常有3到5名親人估計，目前台灣一年約3500、3600多人自殺身亡，家屬可能高達1.8萬多人，多需要關心、協助。」張家銘說，愈親的親人自殺身亡，心情會更難過，目前最重要的是先處理好自殺者的後事，並多陪伴自殺者家屬，避免內心孤單，期望降低痛苦。

張家銘說，親人過世後，家屬應讓自己忙一點，把自己的生活、工作做好，不要胡思亂想，但若長期後內心的思念、難過等情緒，一直壓在心中很難平復時，建議仍要就醫尋求協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

憂鬱症 患者

延伸閱讀

李玟離世登BBC、CNN國際媒體 成為外媒最高點擊新聞

李玟身價估計超過40億　與老公膝下無子遺產傳留給「這3人」

李玟送醫後「已宣判腦死」　86歲老母不願放棄求一線生機

Coco李玟驚傳驟逝　「生前遺願」曝光惹鼻酸

相關新聞

台東長濱上午9時飆37.6度高溫 氣象局高溫資訊續亮紅燈

根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣長濱測站今天上午9時已經出現37.6度高溫，其次為台北市社子35.7度、花蓮縣水璉35...

對憂鬱症患者說加油、別想太多 專家：當事人認為你不懂他

巨星李玟不敵憂鬱症輕生離世，享年48歲，消息一出震驚海內外粉絲，專家表示，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾時，一般人常會對當事...

今起至下周一好熱 賈新興：大台北有超過37度高溫機率

今天依舊各地高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天至周六午後山區有零星短暫陣雨，周日至下周...

熱暑人！ 台北昨長達7小時35度高溫 今天起至周日熱爆

昨天各地的溫度還是很高，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，真的很熱，很多人都中暑了。以台北站...

台醫摔斷肋骨…美急診躺6小時花41萬「和醫生聊6分鐘」 這項費用比台灣多55倍

婦產科醫生鄭丞傑6月在美國意外摔斷2根肋骨，在當地醫院急診前後等待做檢查耗時6個多小時，但實際和醫生交談只花了6分鐘，最後收到醫療帳單41萬5千元，其中一項檢查費用更是高達28萬元，讓他忍不住直呼「台灣人實在太幸福！」

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦