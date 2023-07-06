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台醫摔斷肋骨…美急診躺6小時花41萬「和醫生聊6分鐘」 這項費用比台灣多55倍

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫生鄭丞傑上月在美國當地醫院掛急診等待檢查6個小時，最後收到醫療費用帳單高達41萬5千元。示意圖／ingimage
婦產科醫生鄭丞傑上月在美國當地醫院掛急診等待檢查6個小時，最後收到醫療費用帳單高達41萬5千元。示意圖／ingimage

婦產科醫生鄭丞傑6月在美國意外摔斷2根肋骨，在當地醫院急診前後等待做檢查耗時6個多小時，但實際和醫生交談只花了6分鐘，最後收到醫療帳單41萬5千元，其中一項檢查費用更是高達28萬元，讓他忍不住直呼「台灣人實在太幸福！」

鄭丞傑透過臉書粉專分享上月23日在阿拉斯加第一大城安克拉治最大醫院掛急診，他日前不慎滑雪摔倒導致2根肋骨斷裂，急診替他抽血驗尿、電腦斷層掃描，前後耗費6個多小時做檢查。

然而，鄭丞傑雖然在醫院等待檢查6個多小時，實際上和醫生對談問診的時間僅有短短6分鐘，最後也就打了止痛針回家靜養。

但令鄭丞傑震驚的是，他在美國掛急診的醫療費用總價41萬5千元，其中他做了電腦斷層掃描要價28萬元，但這項檢查在台灣健保給付只需5,035元，相差55倍之多，打一瓶生理食鹽水點滴也要8千5百元，但幸好鄭丞傑有投保意外險，「不然這一筆帳單真是嚇死寶寶了」。

鄭丞傑也感嘆「台灣人實在太幸福了」，台灣人擁有全世界羨慕的健保，應該要好好珍惜不浪費、不濫用，政府也應該加強醫療健保投資，民眾也應該要接受適度調高保費，才能讓健保制度長久續存。

健保 健康檢查

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