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台東長濱上午9時飆37.6度高溫 氣象局高溫資訊續亮紅燈

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地天氣晴朗炎熱，氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片
今天各地天氣晴朗炎熱，氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。本報資料照片

根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣長濱測站今天上午9時已經出現37.6度高溫，其次為台北市社子35.7度、花蓮縣水璉35.6度高溫。

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫紅色燈號：花蓮縣。

高溫橙色38燈號：台北市、台東縣。

高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣。

氣象局說，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊（紅色），西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今天中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自氣象局網站

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