出國旅客大增 林聰明沙鍋魚頭進駐桃園國際機場美食區
嘉義美食小吃三代傳承的林聰明沙鍋魚頭，成為排隊名店，業者不開放加盟，目前除嘉義市2家店，去年首度進駐台南三井outlet美食區受歡迎，業績長紅，隨著疫情解封，出國旅客大增，林聰明接受嘉義鄉親經營的昇恆昌公司邀請，進駐桃園機場第二航廈美食區，預定下月開幕營業。
林聰明沙鍋魚頭店第三代執行長林佳慧說，桃園機場分店與台南三井outlet分店，與總店口味相同、原汁原味，桃園機場美食區分店，將用冷藏配送車運送冷藏調理包，美食品分店10多坪，供餐給出境候機旅客享用，預定下月營業，員工招募中。
第二代林聰明傳承父母廚藝精神，精研數十年創造出獨家湯頭，將家傳菜發揚光大，傳承到第三代女兒共同執掌，融合傳統新意，使最道地的南台灣小吃料理，好口碑不斷代代相傳，形成嘉義最具特色的人氣小吃。前總統陳水扁、馬英九，現任蔡英文總統，都曾到林聰明店享用，就連國際知名netflix都到店內取材拍影片報導，嘉義總店及三井分店每逢假日，食客大排長龍。
林聰明沙鍋魚頭上百斤精選食材與高湯融入一大鍋，慢火熬煮成的沙鍋菜湯底，搭配新鮮大頭鰱魚，每天使用全豬骨高湯，超過10小時細火熬煮，從白湯底色熬至成濃濃豆漿色高湯。豬骨高湯佐以精選大白菜、豆皮、傳統豆腐、金針、黑木耳、豬肉 (三層肉)、蒜頭、辣椒、蔥等配方。
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