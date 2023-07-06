快訊

烏克蘭基輔法院驚傳爆炸！嫌犯出庭後炸死自己

我還能再看到幾次滿月？坂本龍一生前的音樂心聲

李玟富商老公人間失蹤 同事透露「本周未現身公司」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今起至下周一好熱 賈新興：大台北有超過37度高溫機率

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
西南風影響，今天依舊各地高溫炎熱。本報資料照片
西南風影響，今天依舊各地高溫炎熱。本報資料照片

今天依舊各地高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天至周六午後山區有零星短暫陣雨，周日至下周一山區有局部短暫陣雨，此期間台東有焚風發生的機率， 大台北局部地區高溫有超過37度的機率 。

他說，下周二至下周五東南水氣漸移入，恆春半島有零星短暫雨，午後西半部及宜花東山區有局部短暫陣雨。

賈新興說，展期資料顯示，下周六起台東及恆春半島降雨略偏多，台南曾文一帶降雨仍偏少。觀察22日起台灣高屏降雨有略偏多的機率，但台南曾文一帶降雨仍偏少。請節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 台東

延伸閱讀

何時才可能有颱風生成？賈新興：7月下旬起有利發展

賈新興分析天氣3重點 高溫悶熱台東易有火燒風

聖嬰年颱風多屬長命颱 賈新興：但跟侵台颱數多寡無關

最近雨怎麼下 彭啟明、賈新興這麼說

相關新聞

今起至下周一好熱 賈新興：大台北有超過37度高溫機率

今天依舊各地高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天至周六午後山區有零星短暫陣雨，周日至下周...

熱暑人！ 台北昨長達7小時35度高溫 今天起至周日熱爆

昨天各地的溫度還是很高，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，真的很熱，很多人都中暑了。以台北站...

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的...

出國旅客大增 林聰明沙鍋魚頭進駐桃園國際機場美食區

嘉義美食小吃三代傳承的林聰明沙鍋魚頭，成為排隊名店，業者不開放加盟，目前除嘉義市2家店，去年首度進駐台南三井outlet...

哀悼李玟 呂秋遠籲跟自己努力賽跑的人要求助

樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。律師呂秋遠在臉書表示，謝謝李玟曾經帶給我們的悲歡...

【專家之眼】農委會摧毀雞蛋產業的七宗罪

近日媒體報導進口雞蛋過多，發生臭掉的問題。農委會雖立即發出新聞稿駁斥，惟該事件正凸顯農業主管機關不斷以錯誤的政策干預雞蛋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦