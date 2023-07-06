今起至下周一好熱 賈新興：大台北有超過37度高溫機率

今天依舊各地高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天至周六午後山區有零星短暫陣雨，周日至下周一山區有局部短暫陣雨，此期間台東有焚風發生的機率， 大台北局部地區高溫有超過37度的機率 。

他說，下周二至下周五東南水氣漸移入，恆春半島有零星短暫雨，午後西半部及宜花東山區有局部短暫陣雨。

賈新興說，展期資料顯示，下周六起台東及恆春半島降雨略偏多，台南曾文一帶降雨仍偏少。觀察22日起台灣高屏降雨有略偏多的機率，但台南曾文一帶降雨仍偏少。請節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。