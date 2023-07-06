哀悼李玟 呂秋遠籲跟自己努力賽跑的人要求助

樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。律師呂秋遠在臉書表示，謝謝李玟曾經帶給我們的悲歡離合，「辛苦你了，這真的很不好過」。也請還在跟自己努力賽跑的朋友，撐過那可怕的幾分鐘，有空去看看醫生，「我們會一直都在」。

「人死後，留下給這個世界的東西，不是她自己拿到什麼，而是她留給了別人什麼」，呂秋遠說，謝謝李玟，帶給他這麼多的音樂與回憶。

網友表示，「請大家自覺撐不住時一定要尋求幫助，我們想終結的是痛苦、不是生命，願大家都能一次次度過那艱難的時刻、再一次次享受愛與美好」、「撐不下去的人就不要撐了，向外求援不可恥，別讓愛你的人傷心」、「當抑鬱症或憂鬱症發生在自己身上時，就算生活裡沒朋友沒親人 ，醫生真的是最好求助的對象」。

網友說，「只要身體出現不開心焦慮恐慌，拜託一定要去看精神科醫師，不要害怕去看」、「沒有人是局外人，對周圍的朋友多關心一些，也許很多遺憾就會消失」、「憂鬱症最無助的地方是，患者本身不是不想早點求助，是求助無門的無力感」、「真希望這是假新聞」。

一名曾是抑鬱症的患者留言表示，當覺得自己不太對勁的時候，一定、一定、一定要去看醫生，如果身邊親朋好友有疑似症狀，也希望大家能多點關心，少點責備，「關心不是情緒勒索、不是揭開傷疤，是陪伴」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線