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熱暑人！ 台北昨長達7小時35度高溫 今天起至周日熱爆

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來1周天氣愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。本報資料照片
未來1周天氣愈來愈熱。周二起水氣減少，加上西南風增強，高溫將愈來愈明顯。本報資料照片

昨天各地的溫度還是很高，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，真的很熱，很多人都中暑了。以台北站為例，從昨天上午9時到下午4時的7個小時內，溫度一直保持在35度。午後山區熱對流雨量比前一天更少，呈現穩定的高溫趨勢。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天中午雖然有零星的西南風雲系接近中南部沿海，不過都是在減弱狀況，只有澎湖受到影響。本島從雨量觀測上來看並沒有影響，午後山區熱對流的雨量也明顯比前一天更少，有更為穩定高溫的趨勢。

柯聿寧表示，今天到周日上半天持續受到太平洋高壓及西南風環境影響，將維持高溫的天氣型態，這段時間西南風水氣不多，僅清晨到上午中南部沿海平地偶有零星降雨機率，山區則在午後有局部的對流雨。

溫度方面，柯聿寧說，除了原本在內陸、背風側容易有極端高溫之外，預期中國上空、大氣中低層將有乾熱空氣順著太平洋高壓環流移至台灣北部，因此中北部白天高溫的時間還可能再延長，極端高溫發生機會也更高。

柯聿寧表示，民眾出門務必留意水分補充，避免長時間暴露在高溫環境、大太陽底下，以免中暑。不過周日下半天風向轉西南到偏南風，午後山區的對流較這幾天旺盛，天氣開始有點變化。

下周隨著太平洋高壓勢力往北調整，太平洋高壓南緣的不穩定波動、東南風水氣比較容易往台灣移動，柯聿寧說，預估下周轉為午後對流較活躍的天氣型態，雖然高溫的狀況與本周相比並不高，但還是偏熱的環境。只不過午後對流容易發展，而且發展後有往西半部平地移動的趨勢，下半天的天氣就不是那麼穩定了。

高溫 雨量

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