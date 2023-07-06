全台燒番薯 氣象局高溫資訊亮紅燈 恐再現極端高溫
西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。
台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。
高溫紅色燈號：花蓮縣。
高溫橙色38燈號：台北市。
高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。
高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣。
中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生。今天苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風。
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