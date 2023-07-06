快訊

李玟日前不適暫住胞姊寓所 「受傷後衝出浴室」送醫過程曝光

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

名嘴遭起訴 管中閔：盼司法別讓輕易逃脫 「還有很多惡人永不認錯」

全台燒番薯 氣象局高溫資訊亮紅燈 恐再現極端高溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率。記者曾學仁／攝影
中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率。記者曾學仁／攝影

西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色），台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

高溫紅色燈號：花蓮縣。

高溫橙色38燈號：台北市。

高溫橙色36燈號：新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣。

中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生。今天苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風。

西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色）。圖／取自氣象局網站
西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色）。圖／取自氣象局網站
西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色）。圖／取自氣象局網站
西南風影響，中央氣象局今天上午發布高溫資訊（紅色）。圖／取自氣象局網站

高溫 嘉義

延伸閱讀

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

全台6日僅竹市未發高溫燈號 大台北上看38度

17縣市高溫資訊 花蓮玉里達39.1度

今天熱到翻！花蓮飆到39.1度 17縣市高溫特報

相關新聞

4天百人熱傷害 花蓮玉里飆破39度

中央氣象局昨天發布十七縣市高溫特報，花蓮縣玉里鎮安通山飆出卅九點一度高溫，中央氣象局預報今起至周日全台高溫炎熱，台北市及...

TPASS上路 桃園通勤族怨：公車更難搭

TPASS基北北桃1200元月票1日正式上路，許多民眾改搭大眾交通工具，桃園市公車卻仍持續脫班，蘆竹、八德通勤族反映「公...

消基會查市售鱈魚 5成是混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面常出現以較便宜的魚種，如「油魚」混充鱈魚販賣，連五星級飯店自助餐都曾出現此一亂...

今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的...

破史上最熱紀錄 高溫恐持續到年底

根據美國國家環境預測中心數據，三日和四日氣溫迭創全球新高，平均氣溫均超過攝氏十七度，超越二○一六年八月創下的攝氏十六點九...

李玟不敵憂鬱症輕生 醫曝2大難關：巧碰女性好發年齡、季節轉換

藝人李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，今由親姐姐在臉書及微博公佈消息，享年48歲，文中提及「李玟數年前不幸患上了抑鬱症...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦