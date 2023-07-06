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音樂劇／與神同行、如蝶翩翩 暑假登台
主打「還原度」的音樂劇版「與神同行：地獄篇」即將在今年暑假登上台灣大銀幕，購票還有機會獲超值好康，早鳥優惠熱賣中。購買七月十八日首映會的觀眾，還有機會參加音樂劇演員來台的SHOWCASE活動。
一同來台的還有催淚神作「如蝶翩翩」，由聯合數位文創及新光影城共同主辦的兩部韓國音樂劇「與神同行：地獄篇」、「如蝶翩翩」，七、八月於全台新光影城獨家上映。
購票請上udn售票網（與神同行https://reurl.cc/LAlV3L、如蝶翩翩 https://reurl.cc/lDylkq），或電洽02-2649-1688。
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