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巴比妥、苯二氮平類 納第4級管制

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

巴比妥藥物爭議延燒，衛福部食藥署針對「巴比妥、苯二氮平類複方藥物」加強納管舉行專家會議，食藥署副署長陳惠芳表示，經專家討論，決議納入第四級管制，持續生產中的苯巴比妥藥證有六張，苯二氮平類有十張，若醫事單位未依規申報，可裁罰三至十五萬元，未設置布冊登載則裁罰六萬至卅萬，最快十月上路。

衛福部上周舉行管制藥品審議委員會議，陳惠芳表示，專家參照世界先進國家管理現況後，決議將「巴比妥、苯二氮平類」複方藥物納為第四級管制藥品管理，預計七月中公告施行細則，十月上路。

陳惠芳說明，依第四級管制藥品規定，機構業者須依規定申請管制藥品登記證，翔實登載管制藥品每日收支結存情形，定期申報；若為醫藥研究、教育用途，須事先向衛福部提出申請，核准後始得使用。

國內「巴比妥、苯二氮平類複方藥物」列入第四級管制，盤點藥證僅六張苯巴比妥複方藥物持續生產中，其中三張腸胃用藥、二張支氣管、一張癲癇用藥；苯二氮平類複方藥物則有十四張許可證、十張持續生產中。

各縣市衛生局自六月十五日起加強稽查管制藥品，截至七月四日，違規十八家次，違規率百分之一點六。陳惠芳表示，大多為行政疏失，除六月十九日高雄衛生局通報的三例苯巴比妥醫療不當使用，其餘未有流向不明通報。

巴比妥 衛生局 衛福部

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