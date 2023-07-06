4天百人熱傷害 花蓮玉里飆破39度

中央氣象局昨天發布十七縣市高溫特報，花蓮縣玉里鎮安通山飆出卅九點一度高溫，中央氣象局預報今起至周日全台高溫炎熱，台北市及花蓮縣有機會達卅八度，各縣市也有卅六度以上高溫，提醒民眾注意。

昨天全台最高溫在玉里，於下午一時十分出現，另外，花蓮縣光復鄉卅八點一度、屏東縣內埔鄉卅七點二度、新北市雙溪區及金山區都測到卅七度。今天氣象局也對全台十八縣市發布高溫特報，其中台東地區有焚風發生機率，花蓮縣為紅色燈號，有連續出現卅八度極端高溫機率，台北市橙色燈號，有卅八度極端高溫出現機率。

衛福部統計，去年七月有七七五人因熱傷害就醫，今年七月一至四日熱傷害就診人數一◯一人次。台北醫學大學急診醫學部主治醫師高偉峰表示，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭和中暑，以中暑最嚴重，體溫會飆到四十度，且意識不清、行為異常，而根據國外報告，中暑處理不當會導致器官衰竭，死亡率超過三成，不容小覷。

他說，曾收治過一名住頂樓的七十八歲老翁，因太太怕冷，大熱天不開窗、不開冷氣，老翁最後昏迷送醫，體溫四十一點八度且神智不清，搶救一小時才救回一命，提醒民眾若出現頭痛、頭暈、惡心、想吐、全身虛弱等熱衰竭症狀就要有所警覺，尤其老年人、幼童及劇烈運動或在外工作者、有心血管疾病者，應多補充水分。