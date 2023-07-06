南迴診所開幕 不再100公里無醫靠

醫療資源最豐富的台北市，每平方公里就有41.82名醫師，台東縣卻只有0.09名，和台北差了465倍。南迴公路長達一百公里，相當於台北到苗栗，沿途沒有醫院，民眾看診往往得花一小時以上車程，為解決就醫障礙，南迴基金會在台東大武鄉開設南迴診所，推出全新醫療模式，除了定點診所，更是行動醫院，提供居家醫療、照護。

南迴基金會執行長、南迴診所院長徐超斌自2011年底計畫籌建南迴醫院，他表示，南迴地區人口稀少，大多為老弱族群，貧苦窮困，想蓋一間略具規模的醫院為高難度的挑戰，為此停滯十幾年，但「決定不等了，先讓醫護人員進駐，成立診所」、「沒有放棄醫院夢想，只是先從基層開始做起。」

南迴基金會董事長李靜蘭宣布，南迴診所將與台東、高雄醫療機構密切合作，正式啟動「南迴行動醫療計畫第二部曲」，希望填補台灣東部醫療照護的缺口。

衛福部統計顯示，2021年山地離島地區醫院僅有260家、病床1121床、執業醫事人員共1978名。而台東縣7家醫院，其中5家位於市區；診所及衛生所共157家，但僅有13家在南迴四鄉（大武、達仁、金峰、太麻里），大部分集中市區，部分鄉鎮屬醫療資源匱乏區域，城鄉差異懸殊。

衛福部次長王必勝昨表示，衛福部針對台東投入緊急醫療站，由大武衛生所提供5G遠距醫療、24小時急診，把醫學中心資源帶到當地。每個月親赴大武看診的高雄醫學大學附設中和紀念醫院前院長侯明鋒表示，偏鄉醫療須確保醫師人力不中斷、醫師再教育等，有助真正改善偏鄉醫療環境。

健保署署長石崇良強調，南迴診所不是一間定點的診所，而是打開圍牆，深入社區，透過行動醫療，做到讓長者在家安老的居家整合醫療，開創出全新風貌的醫療照護模式。

衛福部醫事司長劉越萍指出，南迴診所可改善當地醫療資源。南迴診所預計每月就診量500人次，醫事人員除了徐超斌，有義大醫院支援，以內、外、婦、小兒科基礎治療為主，若經診斷需其他專科如心臟、腸胃等診療，將轉介至大武衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心。