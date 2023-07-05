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李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

中央社／ 台北5日電
藝人李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，今由親姐姐在臉書及微博公佈消息，享年48歲。 圖／摘自微博
藝人李玟（Coco）不敵憂鬱症輕生離世，今由親姐姐在臉書及微博公佈消息，享年48歲。 圖／摘自微博

歌手李玟憂鬱症纏身辭世，精神科醫師張家銘表示，在遺憾與震驚之下，突顯憂鬱症是非常需要被關注的議題，台灣輕生個案生前有憂鬱症比例不低，除了正視情緒、提早就醫，別中斷治療同等重要。

歌手李玟的姊姊李思林今天在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上憂鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。

衛生福利部統計處日前公布10大死因統計，自殺死亡率雖然排第12名，較前年往後1個名次，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVD-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘今天晚間告訴中央社記者，每年台灣輕生人數大約3000多人，很多研究推估，8至9成輕生者憂鬱症纏身。

面對憂鬱症患者占自殺死者如此高比例，張家銘說，生前被診斷有憂鬱症的人數卻往往不到3成，很多人都未曾就醫，隨著症狀越來越嚴重，最後結束生命；值得一提的是，台灣憂鬱症治療甚至一直存在一種現象，就是很多患者會提早放棄、中斷治療，導致惡化、復發。

張家銘提醒，有嚴重負面情緒問題的民眾千萬不要中斷治療，有自殺衝動一定要和專業醫療人員討論，多數憂鬱症經過持續性治療，包含藥物或心理治療等，確實可以有效改善，當然也不能忽視親人、朋友等社會支持的重要性。

憂鬱症就醫率低是台灣照護主要瓶頸，國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘曾分析，近年精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，86.1%民眾可以在30分鐘內到達，費用大多僅需百元左右，但多數未治療原因可能來自對憂鬱症認知不足，或是擔心污名化。

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憂鬱症 患者

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