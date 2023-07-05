超人醫師腦中風、罹癌仍看診 南迴診所院長徐超斌矢志籌建醫院

「南迴公路長達一百公里公里沒有醫院，你想像一下，從台北一路往南，經過桃園、新竹到苗栗，沿途都沒有醫院！」公益大使鍾欣凌在公益短片中提到台東醫療資源貧乏，而影片中「超人醫師」徐超斌醫師左手綁著繃帶，左腳有點瘸，盡管肢體行動不便，仍進入社區探視病患、話家常，醫病關係如同家人，令人動容。

年幼時經歷妹妹來不及就醫，在途中死亡的慘痛悲劇，徐超斌在就讀台北醫學大學醫學系一年級時，就立志返回台東南迴老家，服務鄉民。二〇一二年離開奇美醫院急診部，回到台東縣擔任達仁鄉衛生所醫師，許願籌建南迴醫院，不料，三十九歲時，積勞成疾，突然腦中風，左邊癱瘓，幾年後罹患癌症，三度復發，腦部開刀，身體日益羸弱，但不改其志，籌設醫院。

在南迴診所開業記者會上，看到族人感恩道謝的短片，徐超斌紅了眼眶，他說，從來沒有放棄過成立南迴醫院的夢想，只是轉了個彎，從最基層的醫療服務開始做起，只要身體還行，就會執行居家醫療，親至患者家中看診，提供醫療服務。

徐超斌說，許多人到台東，就覺得很遠了，但南迴更是台東最邊陲的地方，只知風景很漂亮，但地廣人稀，不是老人就是小孩，民眾就醫困難重重，光是交通費用就是一筆開銷，不少鄉親只在痛到受不了，才會看病。「這裡的人跟都市人一樣，每個月繳交健保費，為什麼不能享有同等的醫療照顧呢？」