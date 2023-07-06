健康你我他／打造無障礙空間 老後獨居也不怕

我單身，幼年罹患小兒麻痺，不良於行。知命之年後，小兒麻痺後期症候群明顯，肌力降低，開啟我多次跌倒骨折的歲月。

我深知行動力良窳，是影響獨居生活品質的關鍵，物理治療師要我有使用電動輪椅的心理準備。觀察我的生活圈中，人行道狹窄，布滿變電箱與基地台、路燈基座、廣告招牌、路樹、公車站牌、洗車廠、攤販、停放的機車等，常有汽車攔路，根本沒有電動輪椅通行的條件。

為此，去年我在台北市政府民政局平台上研擬提出「文山區人行空間友善計畫」參與式預算建議案，全體評審都為此案開綠燈，並獲該區i-voting第二高票，目前北市府積極規畫執行該計畫。

此外，感謝聯合報願景工程團隊多次報導「行人地獄」相關議題，發揮輿論力量，改善環境，讓我更有信心安排老後的獨居生活。

影響我快樂出門，平安回家的最後數尺路，則是我家大門的幾階樓梯，成為輪椅進出障礙。我努力澄清興建無障礙坡道法規疑義，並多次向大廈管委會提案，在達成目標前，除了持續溝通爭取支持外，也使用載著食物與書籍的助步車協助我行動。我也請復健科醫師及物理治療師評估及教導我運動治療，強化肌群，避免抬車上下時因代償或姿勢不良引發傷害及疼痛。期待能與老病和平共存。