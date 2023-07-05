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2023大稻埕夏日節登場！首度「週週180秒煙火秀」 浪漫水岸嚐美食

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
觀傳局提醒，活動期間每週三晚間7點到9點半，大稻埕「淡五號」水門及「淡四號」水門都會實施交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往。北市觀光傳播局提供
觀傳局提醒，活動期間每週三晚間7點到9點半，大稻埕「淡五號」水門及「淡四號」水門都會實施交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往。北市觀光傳播局提供

全台最具代表性的夏季活動「大稻埕夏日節」，7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大舉辦。今（5）日由台北市副市長林奕華、副秘書長張溫德、觀光傳播局長陳淑慧與地方里長、民意代表及業者共同點亮主題燈飾，和民眾一同迎接首場180秒主題煙火秀。林奕華表示，今年活動長達51天，除了每週三都有煙火秀，更與在地業者、旅行社推出專屬優惠活動及遊船行程，邀請國內外遊客夏季來大稻埕體驗台北舊城在地風華及河岸風情。

林奕華說，為串聯夏日慶典氛圍，今年夏日節首創每週三施放一場180秒主題煙火，此外，8月20日晚間8時30分更有長達480秒的大型煙火秀，璀璨整個台北河畔。

陳淑慧則介紹，今年特別邀請在地光影設計團隊「瓦豆WEDO Lighting」，依照大稻埕碼頭水岸及陸地的環境，設計出色彩斑斕的幻色廣場、光之棧橋、魔幻森林、光之球場，以及讓碼頭、自行車道增添柔和溫潤的光影環境，現場也設置大型網美遊具咖啡杯、旋轉木馬及主題日拍照區等，讓大朋友小朋友都能盡情遊玩。

觀傳局表示，今日首場主題為「歡螢光臨」，民眾能在煙火施放過程中，看見宛如金黃螢火蟲的飛行軌跡，全程也搭配璀燦金花點亮夜空，營造大自然的生態之美。後續還有「鬧熱稻埕」、「飽滿稻穗」、「夏戀稻埕」、「稻埕百市」、「再現輝煌」及「河岸夕照」等精彩主題夏日節。

觀傳局說，活動期間，週一至週五每天皆有主題日優惠，分別有週一銀髮日、週二閨蜜日、週三情人日、週四上班族日及週五親子日，只要符合身分認證，並加入「臺北市政府官方Line帳號」，即可至現場服務台索取限量船票150元抵用券（數量有限，發完為止）。

觀傳局推薦，今年大稻埕周邊商圈也推出不少響應活動，除了主題日消費滿額享折扣、贈禮等，還有疫情後首次復辦的「本草派對」、永樂廣場文創市集、台北地下街夏日浴衣祭，以及眾多攝影愛好者每年最期待的「2023大稻埕夏日節攝影比賽」；在地「島內散步」旅行社也推出精選大稻埕深度遊程，認識在地店家私房的地方故事與夜間限定的老街風貌。

觀傳局強調，今年夏日節獲台北逾百家旅宿業者響應，分別推出超值住宿優惠，邀請國內外觀光客來迪化商圈體驗舊城文化、搭乘藍色水路悠遊淡水河、欣賞精彩煙火秀，感受浪漫水岸氛圍，留下最Chill的美好夏日回憶。

觀傳局也補充，台北市擁有豐富的觀光資源、交通便利，半小時就能從鬧區到河岸，而喜歡美食的遊客，也特別推薦到大稻埕碼頭貨櫃市集，或是鄰近寧夏夜市、延三夜市等，享受異國美食及在地特色小吃。更多資訊請上台北旅遊網（https://www.travel.taipei）查詢。

觀傳局提醒，活動期間每週三晚間7點到9點半，大稻埕「淡五號」水門及「淡四號」水門都會實施交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往，一同享受大稻埕夏日節的豐富體驗。

全台最具代表性的夏季活動「大稻埕夏日節」，7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大舉辦。北市觀光傳播局提供
全台最具代表性的夏季活動「大稻埕夏日節」，7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大舉辦。北市觀光傳播局提供
為串聯夏日慶典氛圍，今年夏日節首創每週三施放一場180秒主題煙火，此外，8月20日晚間8時30分更有長達480秒的大型煙火秀。北市觀光傳播局提供
為串聯夏日慶典氛圍，今年夏日節首創每週三施放一場180秒主題煙火，此外，8月20日晚間8時30分更有長達480秒的大型煙火秀。北市觀光傳播局提供

大稻埕 觀傳局 碼頭

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