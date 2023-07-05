牙醫總愛約下次？他拔顆牙「回診4次」 網怒揭一貫手法：明明沒人

牙科診所總愛讓顧客約下次？一名網友在PTT發文分享看牙經驗，明明先前有預約，到了正式看診的當天，醫生卻只是簡單看一下，有時候甚至沒處置，就直接說「約下次什麼時間來做治療」，讓他不禁好奇直呼「難道根管治療要看農民曆黃道吉日？」

貼文一出，隨即引起網友們共鳴，「這真的超白癡」、「超過分，超痛的時候這樣搞我」、「有次拔一個牙，第一次說你這顆可能要拔，第二次照X光、第三次拔牙、第四次檢查，拔顆牙看了四次」、「我就是今天有空才去看的，你跟我約下一次幹嘛？然後下一次又現場等，又等到天荒地老」、「我每次都預約去的一樣被唬弄，補個樹脂要分三次，剛補完就說沒弄好下次再來」。

網友也怒揭診所一貫手法，「還有比掛號費更好賺的嗎？」、「前女友說過健保補助補牙一次就兩顆、洗牙半年一次，所以都喜歡分批領，除非醫生心情好才會多用，像他們牙助當久了想洗牙就洗，沒在管間隔多久的」、「因為太痛無法等預約，就直接去生意不好的老診所，醫生跟護士直接在我旁邊討論，我的情況可以申請那些項目，明明沒什麼人，一樣約下次」、「其實就是希望你一直去一直去，可以貢獻他的薪水，外加患者太多」。

對此，內行網友解答，恐和醫生判斷治療順序有關，「15分鐘基本上就是拍X光片診斷，或頂多洗牙的時間，確立診斷之後基本上才開始做治療，看所需要的治療要多少時間之後幫你留下來」、「基本上會這樣預約，就是為了能夠先幫大家都做出診斷、有輕重緩急，看什麼問題要怎麼處理；另外顳顎關節張開太久，也會可能有問題，基本30分鐘或根管60分鐘處理不完，那就是下次」。