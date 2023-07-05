市話阻詐！7月下旬 市話提供國際電話來電語音警示服務

市話詐騙電話不斷，長輩們對於經常接到詐騙電話覺得憂心不已，為了有效阻詐，NCC（國家通訊傳播委員會）、電信業者未來將針對國際電話來話推出7秒的語音警示服務，預計7月下旬，市話就會率先啟動這項服務，10月份時，5大電信業者也會推出相關服務。

不管是市話或者行動電話，許多詐騙電話都是從國際打來；因此，NCC與電信業者研擬，未來，在國際電話接通前，會先有7秒的語音警示服務，以國、台語告知，「請注意，這是國際電話，小心詐騙」。

先前，詐騙集團會透過「+886 0-8」開頭的電話打給民眾，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，NCC已先於5月份攔阻「+886 0-8」境外電話，這也使得部分詐騙電話開始使用「+886 9」撥打給民眾；原本「+886 9」的話務中，正常話務、涉詐話務的比例大概是7：3，但隨著「+886 0-8」境外電話被攔阻後，涉詐話務逐漸往「+886 9」移動，預期「+886 9」未來涉詐話務比例將大幅增加。

根據中華電信統計， 5月份已攔阻150萬通「+886 0-8」詐騙電話，6月份「+886 9」總計有1200多萬通話務，其中7成為正常話務，但有3成涉詐。

中華電信表示，因為國際來話警示語音預設為開啟狀態，若未來民眾希望關掉警示語音，可以透過市話直播「12165」要求關閉示警機制。