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灣聲新據點展鴻圖 將台灣音樂推向國際

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
灣聲樂團有新據點，排演廳有柔軟牆面設計，如同百葉窗的外型，能夠配合需求調整吸收音波的幅度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
灣聲樂團有新據點，排演廳有柔軟牆面設計，如同百葉窗的外型，能夠配合需求調整吸收音波的幅度。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

致力於將台灣的音樂推展到國際的灣聲樂團，不僅改編《改我一個吻》、還用藍調方式演奏《望春風》，該樂團目前搬到全新據點，排演聽品質大幅提升！長期支持灣聲的宏碁創辦人施振榮表示，灣聲樂團致力把台灣的聲音推廣到國際，未來更會到美國東部、日本等地表演。

新據點共有三樓，坐落於松山區民生東路三段的巷弄當中，一樓雅致的空間作為接待賓客的樓層，還有三個排練室提供音樂家練習，並附設攝影棚的功能，盼能靠影音實力推展音樂。李哲藝表示，音樂家不僅會演奏音樂，還有許多斜槓青年，如灣聲音樂家當中就有一位還是台灣自行車賽的冠軍。

音樂總監李哲藝表示，演練廳花相當多的心力在音場設計，不僅天花板呈現波浪狀的消音結構，減少回聲的干擾，他更現場摩擦手掌，聲音能夠輕易傳遍整個房間，加上場地也有柔軟牆面設計，如同百葉窗的外型，能夠配合需求調整吸收音波的幅度。

灣聲樂團新據點開幕，長期贊助灣聲的宏碁創辦人施振榮、創辦人之一黃少華，與國民黨立法委員張育美也到場支持。施振榮致詞說，灣聲上次已經到美國西部去表演，後續更會到美國東部、日本東京等地表演，將台灣的聲音推展到國際去。

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