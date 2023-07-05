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明天「提前更熱」一連熱4天到周日 台北、花蓮飆38度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台北市、花蓮明天有機會達38度，各縣市也有36度以上高溫，另東南部也可能持續有焚風。圖／本報資料照片
台北市、花蓮明天有機會達38度，各縣市也有36度以上高溫，另東南部也可能持續有焚風。圖／本報資料照片

周五迎小暑，因太平洋高壓再增強，中央氣象局預報，明天起「提前更熱」，至周日一連4天高溫炎熱，台北市、花蓮有機會達38度，各縣市也有36度以上高溫，另東南部也可能持續有焚風，直到下周一起，太平洋高壓稍減，高溫才會略降。

中央氣象局今天發布17縣市高溫特報，包括花蓮縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣。

據中央氣象局今天下午4時統計，高溫前5名為花蓮縣玉里鎮39.1度、花蓮縣光復鄉38.1度、屏東縣內埔鄉37.2度、新北市雙溪區37度、新北市金山區37度。

中央氣象局預報員張承傳表示，周四至周日，太平洋高壓再增強，是未來一周最熱日子；周四台北市、花蓮有局部38左右高溫發生機率，除了新竹市，各縣市也有機會出現卅六度，白天紫外線偏強，預估達危險等級，外出留意防曬，另東南部也持續有焚風。

他指出，周四天氣更晴朗，僅午後山區有零星短暫雷陣雨，類似天氣型態持續至周日。下周一起，太平洋高壓勢力稍減，各地高溫略降一、兩度，午後雷陣雨範圍增多，下周二再從山區擴展至西半部平地。

下周三後，風向轉為東南風，東南邊可能有水氣進來，東南部不定時有局部短暫陣雨，其他地區仍是多雲到晴，午後山區、西半部地區有局部短暫雷陣雨。

高溫 花蓮

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