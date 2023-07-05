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花蓮7旬翁全身血管出問題 1年半6次手術救回一命

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
池姓老翁（中）感謝門諾醫院心臟內外科醫師的醫治，讓他恢復健康。圖／門諾醫院提供
池姓老翁（中）感謝門諾醫院心臟內外科醫師的醫治，讓他恢復健康。圖／門諾醫院提供

花蓮72歲池姓老翁患有三高，因髖關節疼痛就醫，檢查發現竟是心血管疾病導致，腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈全都塞住，主動脈瓣膜還有重度逆流問題，讓醫師看了驚呼「全身血管都出問題」，在1年半內做6次手術才救回一命。

門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘發現，老翁全身血管都有阻塞、狹窄問題，需手術修復且複雜度高，得先進行微創主動脈弓、腹主動脈支架置放手術，但頸動脈阻塞部分，可能會在心臟手術中引發中風，需要先置放支架。

黃振銘說，很少遇到全身性血管阻塞的嚴重個案，老翁的主動脈、腹主動脈、胸主動脈都有問題，置放支架後發現其心臟瓣膜閉鎖不全，且心臟手術術前檢查時，又發現頸動脈及冠狀動脈嚴重狹窄且塞住，於是請心臟血管內科醫師陳翰興置放頸動脈支架後，才能進行開心冠狀動脈繞道及主動脈瓣膜置換手術。

黃振銘說，由於老翁等同全身血管重新修復，經內外科醫師攜手努力後，3月手術出院迄今，復原狀況良好。

池姓老翁說，沒想到病情這麼嚴重，原先抗拒手術，在其他病友鼓勵下，才決定勇敢動刀，歷經1年半、6次手術終於恢復健康，未來繼續保持少鹽、少油及少糖飲食，讓身體愈來愈好。

醫師呼籲三高慢性疾病患者，若出現腳麻、腳痛、下肢水腫、背痛、胸悶、喘等症狀，建議讓心臟血管專科醫師評估是否有心血管疾病，及早治療。

池姓老翁患有三高，因髖關節疼痛就醫，卻發現全身血管幾乎都有問題。圖為醫師在主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。圖／門諾醫院提供
池姓老翁患有三高，因髖關節疼痛就醫，卻發現全身血管幾乎都有問題。圖為醫師在主動脈弓潰瘍放置主動脈支架後，保留左鎖骨下動脈。圖／門諾醫院提供

手術 醫師

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