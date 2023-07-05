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華航八度攜手林書豪　公益籃球營鼓勵弱勢孩童勇敢追夢

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空今天再度攜手華裔球星林書豪，舉辦 「華航 Ｘ 林書豪 Ｘ 夢想起飛」公益籃球營。圖／華航提供
中華航空今天再度攜手華裔球星林書豪，舉辦 「華航 Ｘ 林書豪 Ｘ 夢想起飛」公益籃球營。圖／華航提供

華航空今天（5日）再度攜手華裔球星林書豪，舉辦「華航Ｘ林書豪Ｘ夢想起飛」公益籃球營，讓孩子們能與心目中的籃球明星面對面學習，希望藉由林書豪的經歷、熱情及才華，一起用籃球鼓勵青年學子及弱勢孩童追求專長及興趣，大膽朝夢想前進。

中華航空表示，活動由華航資深副總經理陳奕傑帶領同仁們共同響應，為來自桃園地區三所學校及桃園少年之家50位小球員們大聲加油。活動現場也特別準備豐富的競賽獎品、參加紀念品及抽獎禮品，包含林書豪親筆簽名籃球、簽名周邊商品及皮卡丘彩繪機CI 飛機模型等精美好禮，助攻現場活動氣氛，讓孩子們有學有拿，滿載而歸。

華航指出，林書豪今天除了向小球員分享自身經歷、鼓勵勇敢追夢外，更是不藏私地近距離親授運球及傳球技巧，結合專業教練團隊，透過趣味遊戲競賽，加強訓練小球員們的敏捷反應。

林書豪表示，很榮幸有這個機會一直跟華航在公益慈善領域合作，一起努力回饋社會，很感謝華航一路以來的支持，舉辦這麼有意義的活動，也希望今天來到現場的小朋友們都能有所收穫。

華航長年支持國家體育發展，以「中華航空挺中華英雄」理念，贊助國內運動選手出賽，用實際行動支持台灣選手揚名國際。林書豪作為籃球界的傳奇人物，深信運動的力量可以改變人生，堅韌的意志力及勇敢面對挑戰的精神也獲得全球球迷的喜愛。華航自 2012 年起，每年皆與林書豪共同舉辦公益活動；睽違三年，盼在後疫情時代，藉由籃球的運動精神，激發小球學員們勇敢逐夢，展翅高飛。

華航推動企業永續不遺餘力，未來亦將持續投入資源，邀請運動選手、公益組織及企業共同參與慈善活動。華航也支持小農及部落文化走向國際舞台，致力提升台灣地區偏鄉及弱勢團體的社會福祉，為社會善的循環共盡一份心力。

華航資深副總經理陳奕傑(中)致贈模型飛機予林書豪(右四)留念。圖／華航提供
華航資深副總經理陳奕傑(中)致贈模型飛機予林書豪(右四)留念。圖／華航提供
華航希望藉由林書豪的經歷、熱情及才華，一起用籃球鼓勵青年學子追求專長及興趣，大膽朝夢想前進。圖／華航提供
華航希望藉由林書豪的經歷、熱情及才華，一起用籃球鼓勵青年學子追求專長及興趣，大膽朝夢想前進。圖／華航提供
林書豪近距離親授運球及傳球技巧，加強訓練小球員們的敏捷反應。圖／華航提供
林書豪近距離親授運球及傳球技巧，加強訓練小球員們的敏捷反應。圖／華航提供

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