台北101國際攝影大賽得獎作品出爐 Gallery 101公開展出
一年一度的「2023台北101國際攝影大賽」邀請來自全世界攝影愛好者參加，記錄歷年最大的雙跨年系列活動，經過來自各領域的專家評審決選後，共有18組組照及18件單件攝影作品獲獎，台北101即日起起至8/7於台北101辦公大樓Gallery 101展出所有得獎作品，也讓人來人往的民眾，可以欣賞並發現到台北101不同角度與氛圍之美。
台北101作為國際知名地標，一直是攝影愛好人士熱愛取景的地方，也是國人及各國旅客最喜歡的自拍熱點。今年台北101國際攝影大賽設定分為「組照」和「單件作品」兩組競賽：「組照」徵件以2022-2023台北101「新年驚豔101：關懷世界 閃耀夢想」主題，拍攝場景至少跨兩個場域，包含台北101的購物中心、大樓、觀景台等。
另外過去十多年來，深受參賽者喜愛的「單件作品」模式，以「發現台北101之美」為題，募集以台北101大樓為主的內容，希望不只是台北101跨年煙火綻放的美麗，攝影者能盡情表現台灣最高建築美學、首都魅力風情、城市活力特色以及建築內或周遭感動人心的畫面。
台北101董事長張學舜表示，「台北101作為台灣地標，不斷努力求新求變，我常期許團隊要將台北101打造成能代表台灣當代文明的地標，加強人文美學的展現，代表台灣向世界發聲，讓世界看見台灣豐盛的人文風情與文明底蘊。很高興這些精采瞬間被攝影大賽優秀作品永遠紀錄著，不僅是得獎者的榮耀時刻、台北101的驕傲，也是台灣向國際展現美好繽紛的內容創造。」
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