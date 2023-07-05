5成鱈魚遭低價魚混充「真假難辨」 漁業署：可多採購國產魚

消基會檢測市售的魚類，其中，5成鱈魚遭低價魚混充；農委會漁業署表示，這些都是進口魚種，國產水產品豐富多元，消費者可以多選購。

漁業署表示，鱈魚及大比目魚都是進口的魚，市售商品多已經去頭去尾分切後，甚至以真空包裝冷凍販售，商品經加工後，相關生物特徵已去除，一般人較難以判別。因此，建議消費者除可以參考食藥署提供的資料辨別外，如有疑慮時，也可直接詢問商家確認商品來源。後續食藥署也會加強市售商品查察；漁業署也會透過食魚教育方式，讓消費者多認識各式漁產。

漁業署說，國產水產品種類多元，如台灣鯛、鱸魚、午仔魚或石斑魚等，是優良的蛋白質來源，可提供人體所需的必需胺基酸，同時富含維生素、礦物質等多種營養素及不飽和脂肪酸DHA與EPA，脂肪含量適中，熱量相對其他肉類較低，無論切片、塊或是整尾三清等，可滿足各式中西料理需求，是消費者追求健康低脂飲食的最佳選擇，漁業署鼓勵國人可選購貼有3章1Q標章標示的商品，多多消費國產水產品。