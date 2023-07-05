快訊

中醫師扮國父嫁女兒！「毛澤東」、「鄧小平」現身祝賀 賓客全笑翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5成鱈魚遭低價魚混充「真假難辨」 漁業署：可多採購國產魚

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供
消基會3月間在新北市及台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，「魚目混珠」現象達五成。圖／消基會提供

消基會檢測市售的魚類，其中，5成鱈魚遭低價魚混充；農委會漁業署表示，這些都是進口魚種，國產水產品豐富多元，消費者可以多選購。

漁業署表示，鱈魚及大比目魚都是進口的魚，市售商品多已經去頭去尾分切後，甚至以真空包裝冷凍販售，商品經加工後，相關生物特徵已去除，一般人較難以判別。因此，建議消費者除可以參考食藥署提供的資料辨別外，如有疑慮時，也可直接詢問商家確認商品來源。後續食藥署也會加強市售商品查察；漁業署也會透過食魚教育方式，讓消費者多認識各式漁產。

漁業署說，國產水產品種類多元，如台灣鯛、鱸魚、午仔魚或石斑魚等，是優良的蛋白質來源，可提供人體所需的必需胺基酸，同時富含維生素、礦物質等多種營養素及不飽和脂肪酸DHA與EPA，脂肪含量適中，熱量相對其他肉類較低，無論切片、塊或是整尾三清等，可滿足各式中西料理需求，是消費者追求健康低脂飲食的最佳選擇，漁業署鼓勵國人可選購貼有3章1Q標章標示的商品，多多消費國產水產品。

漁業署 魚類

延伸閱讀

國產前列腺癌藥現「白色結塊」 食藥署回收3000餘顆

食魚教育多管齊下 漁業署推園遊會、巡迴講座

消基會稽查市售鱈魚五成「假」 食藥署曝近2年稽查結果

建立食魚文化 漁業署30所小學辦「鱻旅奇緣」講座

相關新聞

花蓮飆出39.1度 氣象站：未來幾天恐出現37度以上高溫

花蓮縣玉里鎮安通山今天出現39.1度高溫，花蓮氣象站表示，根據中央氣象局觀測，這幾天西南風沉降，加上水氣減少以及太陽直射...

7/3全球均溫新高 台灣最熱的一天在2014年

外媒報導，今年7月3日是全球有紀錄以來最熱的一天。氣象局表示，台灣平地均溫最高發生在2014年7月9日，單一測站則曾出現...

國產前列腺癌藥現「白色結塊」 食藥署回收3000餘顆

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「美時化學製藥股份有限公司」生產的「艾納脈軟膠囊40毫克 Anamide Soft C...

5成鱈魚遭低價魚混充「真假難辨」 漁業署：可多採購國產魚

消基會檢測市售的魚類，其中，5成鱈魚遭低價魚混充；農委會漁業署表示，這些都是進口魚種，國產水產品豐富多元，消費者可以多選...

花蓮7旬翁全身血管出問題 1年半6次手術救回一命

花蓮72歲池姓老翁患有三高，因髖關節疼痛就醫，檢查發現竟是心血管疾病導致，腹主動脈瘤、胸主動脈潰瘍、頸動脈及冠狀動脈全都...

台北101國際攝影大賽得獎作品出爐 Gallery 101公開展出

一年一度的「2023台北101國際攝影大賽」邀請來自全世界攝影愛好者參加，記錄歷年最大的雙跨年系列活動，經過來自各領域的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦