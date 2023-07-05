芒果界LV！花蓮夏雪芒果上市 縣府大力行銷

花蓮縣南區卓溪、玉里等鄉鎮種植夏雪、蜜雪芒果，尤以蜜雪芒果果肉細緻、飽滿多汁，有芒果界LV的稱號。去年因雨傷減產，今年進入產期，縣府今天請來甜點達人作成各式甜點、飲品行銷，鼓勵民眾選購。

夏雪芒果本名「金愛土」，是高雄農改場研發培育而成的品種。玉溪地區農會表示，改良後的夏雪芒果，結合土芒果、愛文與金煌的優點，兼具土芒果香氣與愛文的細緻果肉。7年多前引入種植，縣內主要產地在玉里鎮及卓溪鄉，每年6、7月是產季，品質、產量逐年提升。

花蓮縣政府、卓溪鄉公所、玉溪地區農會今天在縣府大禮堂攜手行銷，請來甜點達人教作以芒果果肉為基底的楊枝甘露，冰涼香甜滋味讓人暑氣全消；現場展出以芒果為主題的飲品、甜點，包括邊境主廚賴慶陽製作的夏雪芒果費南雪、夏雪芒果旅人蛋糕等。

卓溪鄉芒果第8產銷班班長黃美玲說，卓溪生產的芒果採自然友善耕作，自然熟成不使用催熟劑，味道香甜可口。去年初開花時，遇上寒流和連續大雨，結果率僅1成，幸好今年風調雨順，產量恢復，上看15萬粒，超過4分之1是特優A級。

縣府農業處表示，卓溪鄉果農還培育出「特A级花蓮蜜雪芒果」，具有自然花蜜香氣，糖度約為13至17分，保存期長，果皮呈紅色，有如水蜜桃一樣甜美可口，很值得品嘗。