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拉近北、東醫療400倍差異 醫師徐超斌大武成立南迴診所

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
南迴基金會5日舉辦南迴診所開業記者會，衛福部次長王必勝、衛福部健保署長石崇良、衛福部醫事司長劉越萍等人皆到場支持。記者李青縈／攝影
南迴基金會5日舉辦南迴診所開業記者會，衛福部次長王必勝、衛福部健保署長石崇良、衛福部醫事司長劉越萍等人皆到場支持。記者李青縈／攝影

把醫療資源帶到台東偏鄉，南迴診所日前正式開業，南迴基金會5日舉辦開業記者會。衛福部次長王必勝表示，不同地方的醫療型態不一樣，在人口遼闊的地區主動出擊就很重要，南迴基金會執行長暨南迴診所院長徐超斌投身台灣最偏遠的地方，先是成立基金會，後來成立居護所再成立醫院，十分感佩。

南迴基金會在2018年創立，為我國第一個由沒有宗教、財團背景，僅靠社會大眾勸募善款所成立的醫療財團法人基金會，2021年設立居家護理所，開啟護理師到你家的服務；2023年6月底南迴診所開業，以定點門診、居家醫療為主要項目，為終極目標—「南迴醫院」奠定社區醫療照護網絡的基石。

醫事司長劉越萍表示，南迴診所加上24小時的急救中心加衛生所，大武鄉是偏鄉醫療的典範。健保署長石崇良也表達對徐超斌的感佩，他說，謝謝徐超斌醫師為南迴地區的醫療圓夢，更感謝南迴基金會促成衛生所轉型，不只是全台最漂亮的衛生所，也開設了15個專科門診，並且有緊急醫療中心。

石崇良說，以前民眾來衛生所都是問「今天有醫生嗎？」，現在民眾同樣來問這句話，護理師還可以反問民眾「你要看哪一科？」，衛生所有小兒科、耳鼻喉科等。徐醫師原本的夢想是蓋一家醫院 ，現在把醫院的圍牆打開要深入到每一個社區，而面對快速高齡化的社會，如何在地安老更顯示整合居家照護的重要。

徐超斌表示，他多年前回到南迴公路旁服務時發現，當地的醫療資源跟廿幾年前相比並沒有多大轉變，「這裡的人跟都市人一樣每個月都在繳交健保費，為什麼不能有同等的醫療照顧呢？」因此他決定盡其所能實現醫療公正。他強調，他從來沒有放棄過成立南迴醫院的夢想，只是轉了個彎最基層的醫療服務開始做起。

目前南迴診所的醫事人員組成為主責醫師徐超斌一名、義大醫院支援醫師一名、護理師三名、醫務人員二名，預計就診量每月500人次。定點門診時間以週一至週五為主，週三下午僅有居家醫療服務無門診，週五全天為義大醫院醫師支援門診服務，徐超斌醫師進行居家醫療服務。

以家醫科中的內科、外科、婦科、小兒科基礎治療為主，若經診斷後需其他專科如心臟、腸胃等診療，將轉介至大武衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心。若是重大疾病、緊急治療或手術等的急重症病患即轉介臺東馬偕醫院、臺東基督教醫院、衛生福利部臺東醫院診治，身心科轉至臺北榮民總醫院臺東分院進行治療。而檢驗項目則與高雄的檢驗所合作。南迴診所未來將與臺東、高雄等多家醫療機構合作，把握治療的黃金時刻，降低「來不及」挽回的遺憾。

根據醫師公會統計，醫療資源最豐富的台北市，每平方公里就有41.82名醫師，而臺東縣換算下來卻只有0.09名，和台北差了465倍。而南迴公路有長達100公里，已經相當於台北到苗栗的距離，沿途都沒有醫院，民眾要看診往往得花1小時以上車程。

南迴診所院長徐超斌在診所前合影。圖／南迴基金會提供
南迴診所院長徐超斌在診所前合影。圖／南迴基金會提供

衛生所 醫師 護理師

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