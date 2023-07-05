影／梨山水果蜜李打頭陣 遊客上山避暑吃水果

連日高溫飆破30度，高海拔梨山地區夏季氣溫涼爽，現正進入溫帶水果產季，梨山蜜李相繼採收上市，果農指出，西瓜李、黃蟬李(黃金李)及花蘿李今年產量不錯，不過產期只有2至3周，遊客上山採果、採購注意時效。

交通部觀光局參山國家風景區管理處處長曹忠猷說，梨山的水梨、蜜蘋果及水蜜桃聞名國內外，溫帶水果特別甜美、風味獨特，梨山蜜李也為水果季打開序幕。不過高山各類水果產期短，要把握品嘗的機會。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，梨山果樹栽培是使用芝麻粕及各種不同有機質肥料，再加上牛奶培養液，以友善種植方式栽種出具具風味又營養的水果。

西瓜李的滋味香甜多汁，不像一般李子酸，民眾接受度很高，但因為現在已經採收尾聲，接下來是黃蟬李(黃金李)及花蘿李盛產，採收時間約7到10天，民眾可以上山品嘗，或透過宅配通路來採購梨山水果。

參山處表示，梨山一年四季分明，風景優美，每年從6月開始到年底便進入水果產季，從6月的梨山蜜李、7、8月水蜜桃、9月世紀梨、到10、11月的蜜蘋果、11、12月甜柿與雪梨。更多資訊可至參山臉書粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁連結如下：https://zh-tw.facebook.com/trimnt/。