承擔教學使命 前台大雲林分院長黃瑞仁接任輔大醫院長

台大醫學系教授黃瑞仁去年七月底於台大醫院雲林分院卸任院長職並返回總院，本報掌握，台大內部近日傳出黃瑞仁提出借調申請，已獲醫學院批准，之後將借調輔大醫院擔任院長一職。黃瑞仁向本報證實，今年八月、112學年起將正式擔任輔大醫院第三任院長，也是人生第一次離開台大醫院體系，未來將加強輔大醫學院各系和醫院的連結，深入連結實作教學。

輔仁大學董事會六月舉行投票，票選出前台大醫院雲林分院院長黃瑞仁接任第三任院長，任期三年，可連任一次，今年八月正式上任；而台大內部近日也傳出黃瑞仁已提出借調申請，已獲醫學院批准。

黃瑞仁曾於去年參與角逐台大校長遴選，並提出第二主修等教學願景。黃瑞仁證實，今年八月將出任輔大醫院院長，將致力協助輔大醫學系乃至於整個醫學院培育下一世代的醫療人才。

黃瑞仁說，輔大醫學系年輕但也很優秀，輔大醫學系雖然和國泰、新光、耕莘等醫院都有合作，但有了自己的附設醫院教學才能更落實，上任後不只針對醫學系，也會致力協助醫學院各系和醫院間的實作連結；並承擔帶領輔大醫院邁向醫學中心的重責大任。

黃瑞仁也是虔誠的基督徒，他談到，這是人生第一次離開台大醫院體系，選擇輔大是因信仰使然，也認同輔大的辦學和經營理念，且一輩子謹記母親醫療傳愛、敬愛上帝的教誨，「大家都在說醫療不平等，我願意實際去做。」

黃瑞仁指出，大學教授借調者很多，也已收到輔大的函文，目前仍在校級程序中。上任後就是接受挑戰，協助醫院經營和院系教學。

一名國立大學醫學院高層表示，輔大醫院近年已收支平衡，且輔大的畢業生都還很年輕，評估也無資深校友可接任院長，找黃瑞仁是不錯的選擇。

該名高層業說，醫院若經營佳，資金或教學層面都能回饋大學端，且醫院的管理強度大於大學，經營和管理也能對學校產生正面影響。中國醫和北醫大就是很好的案例，也就是為何近年大學都想設醫學院，有了醫學院也才可能申辦附設醫院。