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米其林三星頤宮「炸豆腐奶」花蓮吃得到！淨灘再享優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
東昌小吃部位於花蓮七星潭鄰近地區，將能品嘗頤宮中餐廳的「炸豆腐奶」。圖／雲品國際提供
東昌小吃部位於花蓮七星潭鄰近地區，將能品嘗頤宮中餐廳的「炸豆腐奶」。圖／雲品國際提供

雲品國際以創造共享價值與地方共好為理念，暑假期間攜手花蓮地方小吃創生平台「東昌小吃部」，授權招牌甜點「炸豆腐奶」獨家銷售，並邀請旅客以淨灘撿海廢享折價活動，在行旅途中也能關注永續議題。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼米其林三星餐廳「頤宮」與台東慢食的交流合作，雲品對於深耕地方創生，將朝向「維持在地特色」、「在地居民共好」和「外地遊客參與」三方向發展。他認為，雲品不只是銷售餐飲美食，更是以永續發展與維護地方環境為前提，結合遊客、在地店家、居民等力量，用此基礎延伸雲品的品牌價值與餐旅服務優勢，串聯起更豐富多元的地方產業鏈。

花蓮旅遊旺季來臨，雲品國際與花蓮新城鄉地方小吃創生平台「東昌小吃部」攜手合作，首度將頤宮中餐廳招牌甜點「炸豆腐奶」授權獨家銷售，7月7日到8月31日暑假期間，民眾於七星潭沿岸地區撿拾海邊的垃圾與廢棄物至「東昌小吃部」（非七星潭風景區內），凡裝滿20公升的海廢回收桶，即可兌換「頤宮炸豆腐奶」甜品折價的50元優惠。

為提倡活動，不局限於東昌此處的沿海岸，凡是七星潭沿岸任何不屬於大自然的廢棄物，帶來東昌小吃部回收亭，皆可以受理。 每人至多可換取1次。活動詳情可查東昌小吃部社群：https://www.facebook.com/dongchanglocaldishes/

雲品攜手東昌小吃部一起從事地方創生。圖／雲品國際提供
雲品攜手東昌小吃部一起從事地方創生。圖／雲品國際提供
雲品邀請旅客至七星潭海岸淨灘撿海廢，關心海洋環境與地方共好。圖／雲品國際提供
雲品邀請旅客至七星潭海岸淨灘撿海廢，關心海洋環境與地方共好。圖／雲品國際提供

小吃 花蓮 廢棄物

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