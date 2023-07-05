米其林三星頤宮「炸豆腐奶」花蓮吃得到！淨灘再享優惠

雲品國際以創造共享價值與地方共好為理念，暑假期間攜手花蓮地方小吃創生平台「東昌小吃部」，授權招牌甜點「炸豆腐奶」獨家銷售，並邀請旅客以淨灘撿海廢享折價活動，在行旅途中也能關注永續議題。

雲品國際總經理丁原偉表示，繼米其林三星餐廳「頤宮」與台東慢食的交流合作，雲品對於深耕地方創生，將朝向「維持在地特色」、「在地居民共好」和「外地遊客參與」三方向發展。他認為，雲品不只是銷售餐飲美食，更是以永續發展與維護地方環境為前提，結合遊客、在地店家、居民等力量，用此基礎延伸雲品的品牌價值與餐旅服務優勢，串聯起更豐富多元的地方產業鏈。

花蓮旅遊旺季來臨，雲品國際與花蓮新城鄉地方小吃創生平台「東昌小吃部」攜手合作，首度將頤宮中餐廳招牌甜點「炸豆腐奶」授權獨家銷售，7月7日到8月31日暑假期間，民眾於七星潭沿岸地區撿拾海邊的垃圾與廢棄物至「東昌小吃部」（非七星潭風景區內），凡裝滿20公升的海廢回收桶，即可兌換「頤宮炸豆腐奶」甜品折價的50元優惠。