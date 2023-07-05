調查：僅7%國小生達標每天3蔬2果 建議早餐加入

調查顯示，台灣僅約7%國小學童每天達標「3蔬2果」，多數孩子沒有達到官方建議的蔬果攝取量，近9成國小生只有在午餐及晚餐攝取蔬果。營養師表示，可從早餐加入蔬果著手改善。

根據衛生福利部國民健康署統計，高達8成的民眾有每天蔬果攝取不足問題，其中以學生比率最高。為了解學童蔬果攝取現狀，台灣癌症基金會在今年6月透過400份有效問卷，調查國小孩童蔬果攝取量，今天記者會公布調查結果。

調查結果顯示，僅7%國小孩童達國健署公布的每天攝取3份蔬菜、2份水果建議量。孩子每天蔬菜平均攝取1.72份，每日水果平均攝取1.55份，近9成國小孩童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果總是差一點。

調查也發現，國小生蔬果攝取不足的3大外在因素，分別是「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」；超過5成家長知道孩童日常蔬果攝取量可能不夠，積極尋找解方。

幫助孩子達標「3蔬2果」其實沒有那麼困難，台灣癌症基金會營養師徐桂婷分析，孩童的每天水果量只要平均再攝食0.45份，蔬菜平均再攝食1.28份就能達標，參考調查發現將近8成國小孩童每天都有吃早餐習慣，可以從早餐加入蔬果開始。

徐桂婷提到，多數學童常以碳水化合物為主的「外食」，如包子、三明治、麵包等為早餐，這樣的吃法容易造成血糖快速上升，導致上學腦袋昏沉、易睏、情緒不穩等，影響孩童學習表現，早餐加入蔬果有許多益處，除了促進消化機能，也可穩定血糖、提升孩童活力及學習力。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，因為蔬果中的植化素具有8大生物效應，包括增強免疫力、誘導癌細胞良性分化、促進癌細胞凋亡、阻斷癌血管增生、抑制癌細胞分裂訊號的傳遞及抗氧化等作用。從小養成良好的蔬果飲食觀念，勢必是守護孩子預防癌症、健康長大的重要關鍵。