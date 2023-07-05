NG坐姿讓孩子坐不住？日本「久坐救星」美姿護脊、學習力升級！

彎腰駝背、趴在桌上寫字、翹著腳身體歪一邊......，你家孩子是否也常常出現這些NG坐姿？孩子坐姿不良，影響的不只是看起來沒精神，也會讓身體疲勞，學習專注力跟著降低，長久下來還可能導致視力或影響身體發展健康。

坐姿不良會讓身體疲勞，學習專注力跟著降低。 圖／恆隆行style提供

正確坐姿3要領：健康生活，從培養正確姿勢開始

許多小學生和青少年，一天當中有一半以上時間都坐在書桌前，養成正確坐姿習慣，是守護健康、提升學習效率的第一步。日本脊椎醫師大藤武治提到「了解何為正確姿勢，有助於預防健康問題。」，確認孩子坐姿是否正確，可以把握3要領：

1.屁股坐滿椅子，身體不前傾、不歪斜，耳、肩、腰呈一直線，背部會呈現自然的S型曲線，脊椎保有彈性並非硬撐挺直，這是最舒適良好的姿勢。

2.坐著時，膝蓋呈90度，雙腳腳掌要能舒服的平放在地上，不懸空。

3.身體離桌子約一個拳頭的距離為佳。雙手擺放在桌上時，手肘與桌面同高。

了解何為正確姿勢，有助於預防健康問題。 圖／恆隆行style提供

孩子坐不住，可能是椅子的問題！

大藤武治醫師指出，即使明白正確姿勢，但單靠自身之力讓身體維持在對的狀態相當不容易。很多孩子「坐沒坐相」或坐不住，是因為坐椅無法提供良好的「支撐」和「包覆」。太軟的椅子支撐不足，必須靠自己的力量坐挺。只有背部支撐、沒有兩側包覆的椅子，即使坐挺了，也很難維持，最終身體仍會歪斜。除此之外，一般坐椅容易體壓分散不平均，導致壓力集中在某些部位，坐久了就會不自覺動來動去，需要不斷調整姿勢。這時，就可以挑選調整椅墊來協助維持好姿勢！

挑選調整椅墊可協助調整好姿勢，提供身體良好的「支撐」和「包覆」。 圖／恆隆行style提供

日本Style推出適合學生的護脊椅，久坐不累學習更專注

發現孩子坐姿不良，與其嘮叨叮嚀碎碎唸、反覆提醒孩子坐正坐好，不如為孩子挑選適合的椅墊，輔助孩子長時間維持正確坐姿。

日本知名新型態塑形護脊椅Style，全新推出「Natural 美姿調整椅 輕透款」，由日本脊椎保健專家監修，從腰背減壓的角度，打造獨家3點支撐系統：給予腰部宛如被雙手支撐的承托感，自然前傾座面讓臀部保持直立，人體工學坐面幫助分散腰部及腿部壓力、避免歪斜。透過專業技術和科技美學，給予腰背臀腿全面支撐，久坐也不容易累，讓孩子從小養成正確坐姿，更能集中心力專注於課業。

「Style 美姿調整椅」從腰背減壓的角度，打造獨家3點支撐系統。 圖／恆隆行style提供

「Natural 美姿調整椅 輕透款」人體工學曲面，分散體壓，久坐不容易累。 圖／恆隆行style提供

輕透款鏤空通風設計，夏天坐也不悶熱；柔軟舒適泡棉坐墊，能夠有效分散體壓，溫柔呵護長時間久坐的身體。重量相當於大杯飲料，輕便攜帶，適用於各種空間，讓使用者無論坐在書桌上閱讀寫字、在餐桌吃飯、在沙發上追劇，都能輕鬆自然地保持正確姿勢。

「Natural 美姿調整椅」輕便攜帶，適用於各種空間，CP值非常高。 圖／恆隆行style提供

Style針對不同需求開發出多款產品，每個人的身體條件不同，需要的款式也不相同。要達到好的效果，必須「包覆」、「支撐」兩者不可缺，太大的版型或太小的版型都可能會讓效果打折扣。建議消費者可以到門市試坐體驗，選擇最適合自己的美姿調整椅，養成對身體好的習慣。

坐姿正確，學習事半功倍，自信儀態決定了面試第一印象；健康、優美的坐姿是生活裡隨時要實踐的基本態度，也是給孩子受用一生的教養。

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