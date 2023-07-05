要提早問醫 美國當紅Youtuber罹癌有感

美國當紅Youtuber格蕾絲，赫爾比格常為粉絲帶來歡樂，不僅有超過260萬名粉絲訂閱頻道，還跨界寫書、演電影。近日她向粉絲震撼宣布自己罹患乳癌！她表示，發現腫塊後，曾擔心問問題讓自己很蠢，但她鼓勵勇氣問醫生後，確診乳癌二期，幸好症狀輕微，若她當時羞於開口，恐讓病兆惡化。因禍得福的經歷，讓格蕾絲，赫爾比格提供最好的衛教。

勇氣救她一命

根據《Insider》報導，美國當紅Youtuber格蕾絲，赫爾比格近日宣布自己患有三陽性乳癌第二期。她表示，這項症狀仍容易治療。得病後，赫爾比格接受六輪化療，隨後進行手術與荷爾蒙療法。她說，未來將與乳房內的壞東西戰鬥。

她向粉絲分享，過去她猶豫向婦產科醫師詢問病情，因為她不想自己看起來像是愚蠢的小女孩。但她聽見自己內心的聲音後，鼓起勇氣開口詢問婦產科醫生病情。醫生因此發現她的症狀不對勁，並送她檢查發現乳癌。她鼓勵粉絲檢查自己身體，不要怕向醫生請教你覺得很蠢的問題。

乳癌是女性常見癌症

根據《Forbes》報導，乳癌不僅是女性常見癌症，也是女性癌症死亡第2大死因。乳癌平均診斷年齡為62歲。但是飲酒、超重、服用激素、避孕藥，30歲後懷孕等也會增加風險。腫塊是乳癌常見症狀之一，乳癌相關症狀還包括，乳頭凹陷、乳房外型改變、疼痛、乳房發紅等。

為了預防乳癌，卡邁勒博士建議，最佳方法是改變生活方式，盡量減少飲酒和保持健康體重。她也建議不要抽菸，抽菸會增加絕經期女性的風險。

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