快訊

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

大巨蛋傳工安意外！1工人疑遭電擊「失去呼吸心跳」命危搶救中

要提早問醫 美國當紅Youtuber罹癌有感

台灣醒報／ 記者陳奕劭╱台北報導
圖說：格蕾絲，赫爾比格鼓勵粉絲檢查自己身體。(Photo by on Pexels under C.C License)
圖說：格蕾絲，赫爾比格鼓勵粉絲檢查自己身體。(Photo by on Pexels under C.C License)

美國當紅Youtuber格蕾絲，赫爾比格常為粉絲帶來歡樂，不僅有超過260萬名粉絲訂閱頻道，還跨界寫書、演電影。近日她向粉絲震撼宣布自己罹患乳癌！她表示，發現腫塊後，曾擔心問問題讓自己很蠢，但她鼓勵勇氣問醫生後，確診乳癌二期，幸好症狀輕微，若她當時羞於開口，恐讓病兆惡化。因禍得福的經歷，讓格蕾絲，赫爾比格提供最好的衛教。

勇氣救她一命

根據《Insider》報導，美國當紅Youtuber格蕾絲，赫爾比格近日宣布自己患有三陽性乳癌第二期。她表示，這項症狀仍容易治療。得病後，赫爾比格接受六輪化療，隨後進行手術與荷爾蒙療法。她說，未來將與乳房內的壞東西戰鬥。

她向粉絲分享，過去她猶豫向婦產科醫師詢問病情，因為她不想自己看起來像是愚蠢的小女孩。但她聽見自己內心的聲音後，鼓起勇氣開口詢問婦產科醫生病情。醫生因此發現她的症狀不對勁，並送她檢查發現乳癌。她鼓勵粉絲檢查自己身體，不要怕向醫生請教你覺得很蠢的問題。

乳癌是女性常見癌症

根據《Forbes》報導，乳癌不僅是女性常見癌症，也是女性癌症死亡第2大死因。乳癌平均診斷年齡為62歲。但是飲酒、超重、服用激素、避孕藥，30歲後懷孕等也會增加風險。腫塊是乳癌常見症狀之一，乳癌相關症狀還包括，乳頭凹陷、乳房外型改變、疼痛、乳房發紅等。

為了預防乳癌，卡邁勒博士建議，最佳方法是改變生活方式，盡量減少飲酒和保持健康體重。她也建議不要抽菸，抽菸會增加絕經期女性的風險。

【更多精采內容，詳見

乳癌 粉絲 癌症

延伸閱讀

打壓中國AI應用 美雲端運算服務擬對中設限 恐加劇緊張

粉絲打造「野味濃厚」Chrome擴充功能 讓MrBeast臉出現每個YouTube影片

【Daily Podcast】俄羅斯調查記者在車臣遇襲／以色列從哲寧撤軍／法國納赫爾之死後續更新

【Daily Podcast】法國納赫爾之死：警方執法與種族歧視問題／中國畢業生盛行「喪屍照」，反映了什麼？

相關新聞

今天熱到翻！花蓮飆到39.1度 17縣市高溫特報

今天熱到翻！根據氣象局統計，今天全台最高溫在花蓮玉里安通山測站，下午1時10分達39.1度，花蓮富源也達38.1度。氣象...

獨／福島核廢水最快8月入海 專家建議應做1事穩定民心

東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，取得國際原子能總署（IAEA）批准，預計最快8月開始排放含氚核廢水...

得濕疹吃綠豆薏仁清熱解毒卻越吃越癢 中醫師建議對症下藥

阿偉是工地工人，經常得在酷熱天氣下工作，衣服乾了又濕、濕了又乾，皮膚也因此長濕疹，他沒空看醫生，只能先買藥膏來擦，但狀況...

消基會稽查市售鱈魚五成「假」 食藥署曝近2年稽查結果

消基會3月於新北市、台中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件，經魚種測試發現有2件並非鱈魚，半數有...

買魚小心「以假亂真」 消基會檢測5成鱈魚遭低價魚混充

你買的鱈魚真的是鱈魚嗎？鱈魚價格較貴，市面經常出現以較便宜的魚種混充鱈魚販賣，如油魚混充為鱈魚，連五星級飯店自助餐都曾出...

新冠XBB.1.5侵襲宜花東影響最大 陳秀熙估計疫情七月中降溫

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今提醒新冠中重症分布會受到城鄉差異等因素影響；同時，陳秀熙表示，中重症以及死亡等指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦