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今天熱爆了！花蓮飆出39.1度 17縣市發布高溫特報

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今天熱到翻！花蓮飆到39.1度 17縣市高溫特報

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
中央氣象局表示，今天各地天氣大多晴朗炎熱，白天普遍可以來到33至35度，其中大台北地區等容易出現36度以上，民眾出門時應注意防曬並補充水分。記者曾學仁／攝影
中央氣象局表示，今天各地天氣大多晴朗炎熱，白天普遍可以來到33至35度，其中大台北地區等容易出現36度以上，民眾出門時應注意防曬並補充水分。記者曾學仁／攝影

今天熱到翻！根據氣象局統計，今天全台最高溫在花蓮玉里安通山測站，下午1時10分達39.1度，花蓮富源也達38.1度。氣象局下午也繼續針對17縣市發布高溫資訊。

新北金山及雙溪今天也達37度，台北社子及台南北寮則近37度。

氣象局下午14:27發布17縣市高溫資訊，指出受西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今(5)日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。

基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

氣象局建議民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

今天最高溫在花蓮達39.1度，氣象局針對17縣市發布高溫特報。取自氣象局網站
今天最高溫在花蓮達39.1度，氣象局針對17縣市發布高溫特報。取自氣象局網站

高溫 氣象局

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