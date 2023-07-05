今天熱到翻！花蓮飆到39.1度 17縣市高溫特報

今天熱到翻！根據氣象局統計，今天全台最高溫在花蓮玉里安通山測站，下午1時10分達39.1度，花蓮富源也達38.1度。氣象局下午也繼續針對17縣市發布高溫資訊。

新北金山及雙溪今天也達37度，台北社子及台南北寮則近37度。

氣象局下午14:27發布17縣市高溫資訊，指出受西南風影響，台東縣地區已有焚風發生，今(5)日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾加強注意。

基隆市地區、台北市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區、台東縣地區為黃色燈號。