健走抽大獎！全台70條「尋寶步道」任務完成抽按摩椅Apple watch

健走還能抽大獎！國民健康署自今年7月1日起，推出「走路趣尋寶 全臺齊步走」活動，於全台灣22縣市打造70條尋寶健走步道，包括公園步道、森林小徑及登山步道，透過虛實整合方式，民眾參與戶外健走，邊紀錄健走足跡並蒐集隱身當中的虛擬Q寶，完成任務即可抽按摩椅、電動滑板車及Apple watch等大獎。

世界衛生組織（WHO）指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約6%的死亡率與身體活動不足有關，僅次高血壓、菸品使用、高血糖，甚至有超過200萬死亡人數可歸因於靜態生活。

國健署社區健康組組長羅素英表示，健走是簡單又容易執行的運動，為鼓勵民眾多運動，國健署舉辦「走路趣尋寶，全臺齊步走」全民健走線上競賽，與「健行筆記App」合作推出4大主題健走挑戰，民眾隨時打開App，紀錄健走軌跡即可參加抽獎。

羅素英表示，今年度於全台擴大建立70條虛擬尋寶健走路線，透過撿取虛擬Q寶完成任務，兌換按摩椅、電動滑板車及Apple watch等大獎，鼓勵不同族群的民眾走向戶外場域進行身體活動，開啟健康生活。

「走路尋寶趣」玩法簡單，可選擇住家附近的公園走走，也能到專屬尋寶健走步道蒐集Ｑ寶。公園步道包括台北大安森林公園、台中中央公園、台南市巴克禮公園及花蓮太平洋3D地景公園等，超過36條公園步道隨時都可以輕鬆走。

另外，台中大坑9號步道、雲林古坑綠色隧道及羅東林業文化園區健走步道，適合全家大小親子出遊享受森林浴；此外亦可以在清晨時赴花蓮七星潭海濱公園步道賞日出、傍晚時分相約高雄駁二藝術特區步道散步欣賞夕陽。

中午避開豔陽，可以到台北信義商圈步道逛街兼尋寶，晚上則可以選擇大稻埕碼頭步道參觀貨櫃市集，品嘗古台北城百年飄香的好味道，還有中正紀念堂、鹿港天后宮老街、台東舊鐵道路廊及馬祖雲台山步道等70條路線，民眾可上活動官網查詢。