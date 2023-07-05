影／不放棄！七旬老農噴農藥時摔斷頸椎全身癱 努力復健站起來

彰化縣74歲芭樂農蕭讚煌去年底噴農藥時踩空，摔斷5節頸椎，導致全身癱瘓，送醫時家人哭成一團，但他不放棄，兩度轉院最後手術成功，後續到員林市常春醫院復健，搭配超磁場治療儀治療，在每天積極復健下，現在已能緩步走半小時，展現的生命力讓人動容。

去年12月蕭讚煌揹起噴霧機在田間噴農藥，邊噴邊倒退行走，一不小心踩空，整個人往後摔，頸部重擊地面，當場手、腳無法動彈全身癱瘓，直到半小時後才被蕭妻發現緊急送醫，檢查發現傷勢嚴重，頸椎第三、四、五、六、七節都摔斷，兩度轉院才成功手術。

「我一定要好起來，不要一直躺下去」蕭讚煌說，事故當天他意識仍清楚，眼見妻子和兒子哭成一團，內心很不捨，暗想自己一定要再起來，但醫生卻告知，若術後三天腳還無法動彈，要有殘廢的心理準備，所幸三天後他發現右腳好像稍微有抽動的感覺，開始有了復建的信心。

常春醫院復健科主任吳俊諺說，脊髓損傷復健通常分為四個階段，第一階段為受傷後的臥床期，第二階段為可坐起或離床做輕微活動，第三階段為積極的肌力及耐力訓練，第四階段則是社會適應期。

蕭男於今年2月份轉到常春醫院時約進入第二階段，四肢肌力大概只有2到3分，無法坐床邊也無法站立，麻痛與張力問題也一直困擾他。住院期間藉由藥物控制麻痛與張力，再加上復健團隊積極的物理治療、職能治療，藉由傾斜床訓練慢慢克服姿勢性低血壓，之後再開始平衡與軀幹控制訓練。

復健的路很辛苦，吳俊諺說，由於蕭男很正向樂觀面對，積極的配合訓練，才能很快地能進入第三階段復健。他的四肢肌力進步到3至4分，也開始訓練用助行器行走，原本都只能依賴綁腿步行短距離，近日再透過英國引進的超磁場治療儀，增加雙腳肌力與核心的訓練，現在已可每日練習步行約3、40分鐘。

吳俊諺說，超磁場治療儀是非侵入性治療設備，能產生與人體組織相互作用的電磁場，透過磁場交互作用，讓身體肌肉神經組織產生感應電流，電流刺激肌肉，產生肌力強化與關節放鬆，刺激神經去極化達到止痛效果，可治療神經肌肉和關節骨骼系統的慢性和急性疾病，包括肌力強化，痙攣抑制，神經修復，骨折癒合，關節鬆動，肌肉放鬆與止痛的醫療效益。