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台灣第一水庫虎頭埤「全齡式地景」獲建築園冶獎肯定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區全齡式地景遊憩區及周邊步道空拍圖。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區全齡式地景遊憩區及周邊步道空拍圖。圖／台南市觀旅局提供

台南市虎頭埤為台灣第一水庫，清道光年間至今已有176年歷史，擁有豐富多元生態及人文歷史。經市府團隊積極與交通部觀光局及西拉雅國家風景區管理處攜手合作，提升虎頭埤旅遊服務品質，營造地景遊憩友善設施，歷經一年多的努力，虎頭埤全齡式地景遊憩場榮獲2023園冶獎「公共建築景觀類」，暑假一同到虎頭埤體驗絕美的湖光山色。

市府觀旅局表示，全齡式地景遊憩場域原基地為舊滑水道，現運用減量設置增加自然空間，強調自然呼應美學共創，設置舒適步道動線，以簡約圓弧造型形塑多層次觀湖視野景觀，建置親水棧道一覽湖光景色，專家學者日前現勘小朋友開心嬉戲遊樂的歡笑聲，加上湖畔自然生態，在工程後已順利恢復，蝴蝶尋蜜成群輕舞、水鳥覓食面前飛掠及火焰木愛心種子如雪飄落令評審團驚豔印象深刻，終獲2023園冶獎「公共建築景觀類」殊榮。

觀旅局代理局長林國華表示，團隊在完成虎埤泛月生態旅遊整體景觀環境規劃構想後，即以打造提升生態環境教育及體驗為目標，積極向中央各部會提出申請建設計畫爭取補助，現已有階段性初步成果，揮汗努力能獲大獎也鼓舞團隊同仁士氣繼續打拼。

下一期的觀光前瞻持續推動中，設計階段為擴大市民參與，辦理「水漾虎埤。鳥囀山林」民眾參與，7月22日工作坊即日起開放報名，由專業生態講師實地探訪園區，望遠鏡探詢鳥群湖岸休憩，森林大地歡樂桌遊，歡迎孩子們與家長踴躍報名參與；

虎埤網美我上媠攝影比賽至10月30日止，暑假推出平日來虎頭埤風景區露營門票免費，自7月3日起至8月31日止；虎頭埤湖濱旅館BOT案投資招商作業公告至今年7月24日截止，相關文件請至財政部推動促參司網站及市府招商網站搜尋下載。

虎頭埤全新湖景打卡點。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤全新湖景打卡點。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區湖光山色，山凹地景。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區湖光山色，山凹地景。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區親水棧道一覽湖光景色。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤風景區親水棧道一覽湖光景色。圖／台南市觀旅局提供

虎頭埤 團隊

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