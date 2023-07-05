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葉克膜心肺血管繞道術耗材導管1家醫學中心缺貨

中央社／ 台北5日電

近期傳出醫院葉克膜用心肺血管繞道術耗材導管不足，衛福部食藥署今天回應，雖然未接獲醫療院所通報短缺，但洽詢北、中、南、東各區域醫學中心，有1家回報有缺貨狀況。

衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳在例行記者會說明，針對有醫院回報葉克膜用心肺血管繞道術耗材導管缺貨，近期已核准此產品變更申請，業者後續可恢復部分產品供應。

陳惠芳表示，經查醫療器材許可證資料庫，再加上洽詢國內業者後，確有部分品牌的葉克膜用心肺血管繞道術耗材導管，因原物料短缺，供應不穩，但仍有其他品牌產品正常供應，相關產品資訊將提供給醫院，供醫院評估替代使用。

至於傳出供應不足的主動脈氣球導管（IAB），陳惠芳說，雖然日前並未接獲醫療院所通報有短缺，但在洽詢北、中、南、東各區域幾家醫學中心後，有3家回報有缺貨狀況，經瞭解同樣是因原物料短缺，造成部分品牌供應不穩，但其他品牌產品正常供應，可供替代使用。

除了醫材有短缺，根據食藥署西藥供應資訊平台，自6月14日至27日共接獲32件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結7件，合計39件。其中經調查無短缺案件11件、建議使用替代品項17件、無替代藥品啟動公開徵求案件1件、恢復供應品項4件、處理中案件數6件。

陳惠芳說，用於長期疼痛控制的中重度癌症疼痛等病患的疼始康定（Oxycontin），因俄烏戰爭影響致鋁箔短缺，無法包裝出貨，現階段3項替代藥品穩定供應，20毫克品項預計7月6日後可順利供應醫療臨床使用，10毫克品項則預計9月底恢復生產。

針對主要用於快速氣管插管麻醉的Etomidate注射劑型，陳惠芳表示，國內有1張藥品許可證，業者因臨床需求量增加導致短缺，現階段仍有約4至5個月庫存，持續控貨中，預計明年2月底恢復供應。食藥署已於今年6月20日啟動公開徵求，持續徵求中，若核准後將公布相關資訊。

品牌 食藥署 葉克膜

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