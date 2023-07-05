報名從速！苗栗竹南假日之森暑假第一檔活動 下周一登場

苗栗縣竹南鎮假日之森水域，為目前縣府公告的唯一水上活動專區，縣府今年5月間在海洋青年創業基地，利用舊海防軍事基地換裝成立全台第一座「海洋創客學校」，暑假第一檔沙板訓練課程將在下周一登場，完全免費，名額有限、報名從速。

主辦單位表示，暑假到了，炎熱的夏天最適合來點水上活動！竹南假日之森作為台灣西部衝浪聖地，延綿的海岸線非常適合衝浪、sup、沙板、風浪板等水上休閒活動，此次特別邀請竹南在地老字號衝浪俱樂部「SPOT」擔任教練團隊 ，對於衝浪、沙板、sup有興趣的青年（需滿18歲）別錯過此機會了。

本活動有三個梯次，分別為7/10 沙板訓練課程、7/12 衝浪訓練課程、7/14 SUP訓練課程，請務必確認報名場次。同時，相關課程由苗栗縣政府補助，完全免費，但因水上活動有保險及教練需求問題，一經報名成功，請務必參加，臨時取消者將以黑名單處理，未來參加基地的活動也將喪失優先報名資格。