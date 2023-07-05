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暑假開跑！揪團校外教學搭高鐵 師生最低4折首納補習班

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵推出校外教學專案，團體11人以上同行，祭出票價4至7折優惠，即日起至8月31日，並首次納入補習班可適用。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣高鐵推出校外教學專案，團體11人以上同行，祭出票價4至7折優惠，即日起至8月31日，並首次納入補習班可適用。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

暑假開跑，搶攻學生出遊商機，台灣高鐵推出校外教學專案，團體11人以上同行，祭出票價4至7折優惠，適用的列車每周有347個班次，即日起至8月31日，並首次納入補習班可適用。

台灣高鐵指出，即起學生團體只要11人（含）以上同行，國、高中生及大學生可享全額票價7折；小學生及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，亦可享全額票價4折，同行師長也有7折優惠。

台灣高鐵表示，校外教學專案優惠針對11人（含）以上學生團體旅客，規劃每週多達347個班次，天天都有優惠，適用優惠團體須搭乘指定車次標準車廂對號座，且由同一起、訖站進出。

另外，即日起至8月31日，也首度開放高中以下「政府立案之公私立短期補習班」，也可適用校外教學專案優惠，最多2位同行師長享7折優惠。

為鼓勵旅客揪團搭高鐵，台灣高鐵表示，將持續提供不限班次「11人(含)以上團體」95折以及指定班次「20人以上團體」7折二種優惠。

此外，即起對參加婚宴、同學會等團體旅客祭加碼優惠，透過14家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，搭乘金額滿2萬元加贈高鐵假期1千元抵用券5張，滿4萬元贈10張，合作飯店包含長榮集團、六福萬怡等。

高鐵 票價

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