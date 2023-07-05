台東恙蟲案例全台最高 戶外活動應注意小心
恙蟲活動頻繁，台東縣今年1至6月累計達13例，全國第一高，縣衛生局疾病管制科提醒民眾戶外活動一定要特別小心，恙蟲叮咬死亡率高，如發現疑似症狀，應盡速就醫治療。
衛生局疾管科表示，目前進入暑假旅遊旺季，民眾戶外活動頻繁，應注意自身防護，使用含DEET或派卡瑞丁的防蚊液並穿淺色長袖長褲，回到住處立刻沐浴更衣以防恙蟎叮咬染病。
依據疾管署2023年最新統計資料，全國恙蟲病1月至6月30日止共54案，其中，台東縣為13案，其次為花蓮縣11案及金門縣7案，台東自2020年連續3年恙蟲案例高居全國最高。
台東縣已有13例，主要分布台東市、太麻里、卑南、鹿野、蘭嶼、東河跟達仁等鄉鎮。4年前還曾發生一起死亡案例。一名外國女遊客不慎遭到恙蟲叮咬，後因太慢治療，出現併發症不幸過世。
衛生局為做好恙蟲防治，日前委託台灣大學團隊進行恙蟎監測調查，發現台東恙蟲主要寄生在農田及野外老鼠身上。呼籲民眾若出現恙蟲病疑似症狀應立即就醫。恙蟲病資訊可上疾管署全球資訊網(http://bit.ly/2Uy2xBD)查詢，或撥打免付費防疫專線1922及台東縣衛生局防疫電話089-347018洽詢。
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